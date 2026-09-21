Svet

TEŠKA NOĆ ZA UKRAJINCE: Oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane

В.Н.

21. 09. 2026. u 09:47

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RUSKO Ministarstvo odbrane je saopštilo da su sredstva protivvazdušne odbrane uništila 244 ukrajinska drona.

ТЕШКА НОЋ ЗА УКРАЈИНЦЕ: Огласило се руско Министарство одбране

Foto: AI Generated/Gemini

Kako se navodi u saopštenju, dronovi su uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Volgogradske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Orenburgske, Rostovske, Rjazanjske, Samarske, Saratovske, Tverske, Tulske i Uljanovske oblasti.

Osim toga, bespilotne letelice su oborene iznad teritorije Krasnodarskog kraja, Republike Adigeje, Republike Baškortostan, Republike Tatarstan i Crnog mora.

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