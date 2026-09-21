TEŠKA NOĆ ZA UKRAJINCE: Oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane

AMERIČKI izaslanik pri UN Majk Volc izjavio je danas da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odlučan da obezbedi da Iran nikada ne stekne nuklearno oružje, uz poruku da su vrata za povratak Teherana za pregovarački sto i dalje otvorena ako to učini "u dobroj veri".