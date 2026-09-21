TEŠKA NOĆ ZA UKRAJINCE: Oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane
RUSKO Ministarstvo odbrane je saopštilo da su sredstva protivvazdušne odbrane uništila 244 ukrajinska drona.
Kako se navodi u saopštenju, dronovi su uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Volgogradske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Orenburgske, Rostovske, Rjazanjske, Samarske, Saratovske, Tverske, Tulske i Uljanovske oblasti.
Osim toga, bespilotne letelice su oborene iznad teritorije Krasnodarskog kraja, Republike Adigeje, Republike Baškortostan, Republike Tatarstan i Crnog mora.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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