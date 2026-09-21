Politika

"NE BI VALJALO DA NAROD VIDI SAV RASKOŠ TE POJAVE" Jovanov: Do kraja kampanje verovatno će Srdanoviću zabraniti da izlazi iz kuće

В. Н.

21. 09. 2026. u 09:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MILENKO Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke, izjavio je da će blokaderi Iliji Srdanoviću do kraja kampanje verovatno zabraniti i da izlazi iz kuće.

НЕ БИ ВАЉАЛО ДА НАРОД ВИДИ САВ РАСКОШ ТЕ ПОЈАВЕ Јованов: До краја кампање вероватно ће Срдановићу забранити да излази из куће

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

- Nakon što su mu zabranili da se pojavljuje u političkim duelima, menadžeri blokaderske kampanje naredili svom prvencu da ugasi nalog na Instagramu. Izgleda im se nije svideo onaj video u stilu bahatog tinejdžera... Do kraja kampanje će mu verovatno zabraniti da izlazi iz kuće, jer je lik očigledno nenavođen, a ne bi valjalo da narod vidi sav raskoš te pojave - objavio je Jovanov na mreži X.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VUČIĆ NA ZASEDANJU GENERALNE SKUPŠTINE UN: Predsednik se obraća 23. septembra - očekuju ga brojni susreti sa svetskim liderima u NJujorku

VUČIĆ NA ZASEDANjU GENERALNE SKUPŠTINE UN: Predsednik se obraća 23. septembra - očekuju ga brojni susreti sa svetskim liderima u Njujorku