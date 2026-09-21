"NE BI VALJALO DA NAROD VIDI SAV RASKOŠ TE POJAVE" Jovanov: Do kraja kampanje verovatno će Srdanoviću zabraniti da izlazi iz kuće

MILENKO Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke, izjavio je da će blokaderi Iliji Srdanoviću do kraja kampanje verovatno zabraniti i da izlazi iz kuće.

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

- Nakon što su mu zabranili da se pojavljuje u političkim duelima, menadžeri blokaderske kampanje naredili svom prvencu da ugasi nalog na Instagramu. Izgleda im se nije svideo onaj video u stilu bahatog tinejdžera... Do kraja kampanje će mu verovatno zabraniti da izlazi iz kuće, jer je lik očigledno nenavođen, a ne bi valjalo da narod vidi sav raskoš te pojave - objavio je Jovanov na mreži X.

Nakon što su mu zabranili da se pojavljuje u političkim duelima, menadžeri blokaderske kampanje naredili svom prvencu da ugasi nalog na Instagramu. Izgleda im se nije svideo onaj video u stilu bahatog tinejdžera... Do kraja kampanje će mu verovatno zabraniti da izlazi iz kuće, jer je lik očigledno nenavođen, a ne bi valjalo da narod vidi sav raskoš te pojave. — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) September 21, 2026