Jedni uhvatili ritam, drugi izgubili korak: Meč u Ploještiju dolazi u nezgodnom trenutku za goste
Petrolul Ploješti dočekuje Čikseredu u utakmici u kojoj je razlika na tabeli ogromna: domaćin je četvrti sa 16 bodova, dok je gost poslednji sa samo jednim.
Forma takođe ide u prilog domaćinu, koji je u poslednja dva prvenstvena meča savladao Korvinul Hunedoaru sa 2:0 i remizirao 2:2 na gostovanju kod FCSB-a.
Petrolul je u prethodnih pet utakmica upisao dve pobede, jedan remi i dva poraza. Posle 0:2 protiv Rapida, usledila je pobeda nad Univerzitateom Kluž od 3:2, a potom i poraz od istog rivala u Kupu Rumunije. U poslednja dva nastupa usledili su pomenuti trijumf nad Korvinulom i remi sa FCSB-om.
U toj seriji Petrolul je postigao sedam i primio takođe sedam golova. Prosek u ligi mu je 1,2 postignuta i 1,3 primljena gola po utakmici. Domaćin je, dakle, u poslednjem periodu imao prilično promenljive rezultate, ali je u šampionatu ostao visoko na tabeli.
Čiksereda u Ploješti stiže posle četiri poraza u poslednjih pet mečeva. Izgubila je od Botošanija i Kluža, zatim je u Kupu Rumunije savladala Gloriju Bistricu, ali su usledili porazi od UTA Arada i Dinama iz Bukurešta.
Gosti su u poslednjih pet utakmica postigli šest golova, ali su ih primili čak 12. Posebno je problematičan učinak u Ligi I, gde Čiksereda prosečno postiže samo 0,7 golova po meču, dok prima 2,3. Poslednja dva prvenstvena poraza dodatno su potvrdila taj problem, jer je ekipa u njima primila ukupno osam golova.
Čiksereda se trenutno nalazi na 16. mestu sa samo jednim bodom, pa je njen položaj na tabeli znatno teži od onog u kojem se nalazi domaćin. Uz četiri poraza u poslednjih pet utakmica, gostima će biti potrebno veliko poboljšanje u odbrani ako žele da izbegnu novi neuspeh.
U poslednja četiri međusobna susreta Petrolul ima dve pobede i dva remija, dok Čiksereda nije uspela da slavi. Poslednji duel odigran je u aprilu 2026. godine, kada je Petrolul pobedio sa 2:0.
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