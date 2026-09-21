Četiri remija nisu slučajnost: Kege u seriji koja može da promeni sezonu

Kege i Hobro sastaju se na stadionu Kapeli Sport u Kegeu u devetom kolu 1. divizije Danske.

FOTO: Nicolai Bethelsen / Gonzales Photo / Profimedia

Domaćin u meč ulazi bez pobede u poslednjih pet utakmica, dok gosti imaju znatno bolji učinak i nalaze se u gornjem delu tabele.

Kege je u poslednjih pet mečeva upisao poraz i četiri remija. Izgubio je od Hvidovrea sa 0:2, a potom odigrao 2:2 sa Koldingom, 0:0 sa Olborgom, 1:1 sa Hilerodom i 2:2 na gostovanju Esbjergu. Posle poraza usledila je serija od četiri uzastopna nerešena rezultata.

U toj seriji Kege je postigao pet, a primio sedam golova, što je prosečno jedan postignut gol po utakmici. U dva meča nije uspeo da zatrese mrežu, dok je u dva navrata postigao po dva gola. U 1. diviziji prosečno postiže 0,8, a prima 1,9 golova po utakmici.

Kege trenutno zauzima 12. mesto sa četiri boda. Odbrana predstavlja jedan od glavnih problema ekipe, ali je pozitivno to što je u poslednje četiri utakmice uspevala da izbegne poraz, uključujući i gostovanja na teškim terenima.

Hobro u poslednjih pet mečeva ima dve pobede, remi i dva poraza. Seriju je otvorio pobedama protiv Esbjerga na gostovanju i Olborga, oba puta rezultatom 2:1. Potom su usledili porazi od Hileroda i Hvidovrea sa po 1:3, a poslednji meč završen je bez golova protiv Vejlea.

Gosti su u poslednjih pet utakmica postigli šest i primili osam golova. U 1. diviziji prosečno postižu 1,3 gola po meču, dok primaju 1,4. U četiri od poslednjih pet utakmica primili su bar jedan gol, a jedini meč u toj seriji bez primljenog gola odigrali su protiv Vejlea.

Hobro je trenutno peti sa 13 bodova. Ekipa je pokazala da može da bude efikasna u napadu, ali je odbrana i dalje slabiji deo tima. Ipak, rezultati na početku ove serije pokazali su da Hobro ima kapacitet da osvaja bodove i na gostovanjima.

Poslednji međusobni susret odigran je u maju 2026. godine, kada je Hobro slavio sa 1:0 na terenu Kegea. U prethodnih pet duela, Kege ima dve pobede, Hobro dve, dok je jedan meč završen nerešeno.

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