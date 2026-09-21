NESTVARNO! Srpski fudbal ovo ne pamti

Prvi, uvodni deo sezone u Superligi Srbije je završen, a pogled na tabelu pred reprezentativnu pauzu ostavlja u potpunom šoku celu fudbalsku javnost.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Dok će klupski fudbal mirovati naredne dve sedmice zbog obaveza nacionalnog tima, analiziranje trenutnog stanja na tabeli donosi podatke koji se bukvalno ne pamte u istoriji našeg elitnog ranga. Razlika između večitih rivala nikada nije bila ovolika u ovoj fazi takmičenja, a prvenstvo preti da postane potpuno jednosmerna ulica.

Surova dominacija na Marakani: Crveno-beli bez greške

Crvena zvezda suvereno i bez ikakvih poteškoća drži lidersku poziciju domaćeg šampionata. Crveno-beli su u uvodnih 10 odigranih mečeva sakupili čak 28 bodova, uz neverovatan skor u kom su upisali čak devet pobeda i samo jedan jedini remi.

Jedini tim koji je uspeo da otkine bod aktuelnom šampionu jeste Radnik, i to na vrućem gostovanju u Surdulici gde je meč završen bez golova (0:0). Sve ostale prepreke izabranici sa Marakane preskočili su sa pola gasa, pokazavši da su u ovom trenutku klasa iznad svih u Srbiji i da gaze ka novoj tituli.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Katastrofa i istorijski ponor crno-belih: Humska u plamenu krizu

Ono što privlači najveću pažnju i izaziva opštu nevericu jeste potpuni slom kluba iz Humske. FK Partizan prolazi kroz jedan od najslabijih i najsramotnijih početaka sezone u svojoj bogatoj istoriji.

Crno-beli se u ovom trenutku nalaze na poražavajućem 11. mestu na tabeli sa svega osam osvojenih bodova! To znači da klub nakon uvodnog dela prvenstva zaostaje nestvarnih 20 bodova iza Crvene zvezde.

Učinak Partizana izgleda amaterski: ostvarili su samo dve pobede, upisali dva remija i pretrpeli čak pet teških poraza. Isti broj bodova kao nekadašnji vicešampion države imaju i Radnički iz Niša, kao i šabačka Mačva, dok je jedini tim iza njih fenjeraš Zemun sa tri boda.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Navijači su opravdano besni, a ekipa pod hitno mora da iskoristi ovu dvonedeljnu pauzu kako bi se trgla iz letargije, iako je borba za titulu već sada praktično naučna fantastika. Uprava i stručni štab su pred zidom, a navijači traže hitne promene.

Ko vlada vrhom i ko juri plej-of? Vojvodina prva pratilja

Dok se večiti rivali nalaze na potpuno suprotnim polovima, ostatak lige vodi veliku i neizvesnu borbu za pozicije koje vode u Evropu i plej-of. Prva pratilja Crvene zvezde je Vojvodina, koja se nalazi na sjajnom drugom mestu sa 22 boda i pokazuje ozbiljnu konstantnost u igri.

Treću poziciju stabilno drži kragujevački Radnički 1923 sa 17 poena, što je još jedan dokaz odličnog rada u ovom klubu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

U zoni plej-ofa trenutno se nalaze još prskavi timovi: Mladost iz Lučana sa 16 i IMT sa 15 bodova, kao i pančevački Železničar sa 14 bodova. Surdulički Radnik ima isti broj poena kao Pančevci (14), ali slabiju gol-razliku pa zauzima sedmo mesto na tabeli. Tik iza njih vreba opasni Novi Pazar sa 13 sakupljenih bodova, spreman da napadne gornji dom pri prvoj kiks situaciji konkurenata.

Partizan gleda u leđa Čukaričkom i OFK Beogradu

Ono što dodatno bode oči pristalicama crno-belih jeste činjenica da su ispred Partizana na tabeli čak i timovi od kojih se očekivalo da budu u ravnopravnoj borbi ili iza njih. Čukarički sa 11 i povratnik OFK Beograd sa 10 bodova drže bezbednu udaljenost u odnosu na posrnulog giganta.

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Mala svetla tačka za Partizan, ali i za Radnički 1923, Železničar i niški Radnički, jeste podatak da imaju po jednu utakmicu manje u odnosu na ostatak lige. Ovaj zaostatak je posledica ranijih letnjih obaveza u evropskim kvalifikacijama, kada su mečevi pomerani radi odmora ekipa.

Ipak, ni taj zaostali meč ne može da sakrije surovu realnost niti da ublaži činjenicu da je razlika između večitih rivala u ovom trenutku – svetlosnim godinama daleka. Ako se nešto radikalno ne promeni tokom pauze, srpski fudbal čeka najdosadnija šampionska trka u poslednjih nekoliko decenija.

