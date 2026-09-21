Ovo je sledeći potez uprave Partizana! Rasim LJajić otktio šta se dešava u Humskoj
Fudbalski klub Partizan nalazi se u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i zauzima 11. mesto na tabeli, što predstavlja najteži period u prethodne dve godine.
Predsednik kluba Rasim Ljajić najavio je hitan sastanak Upravnog odbora na kojem će se razgovarati o daljim koracima i odgovornosti rukovodstva.
- Tokom ove nedelje održaćemo sastanak Upravnog odbora na kojoj ćemo pričati o daljim koracima. Jasno je da se nalazimo u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i niko od nas neće bežati od odgovornosti. Do predviđenog roka, 14. septembra, niko nije podneo kandidaturu za predsednika da bismo zakazali sednicu Skupštine. Ipak, to je i dalje otvorena opcija. Kad se bude pojavili kredibilni pretendenti na funkciju istog trenutka ćemo odrediti datum skupa najvišeg organa kluba. Bilo je mnogo teških trenutaka u prethodne dve godine, ali ovo je bez sumnje najteži period. To između ostalog govori i pozicija na tabeli (11. mesto prim. aut) - rekao je Rasim Ljajić za Sportski žurnal.
Ostaje da se vidi kako će Partizan izgledati posle pauze i da li crno-beli mogu se vrate na pobednički kolosek.
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