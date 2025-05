"SAN MAMES" JE JUNAJTEDOVO GROBLJE: Mančester se neće dobro provesti u Baskiji

POSLEDNjA prepreka Atletik Bilbau na putu ka finalu Lige Evrope koje se igra na "San Mamesu" je veliki Mančester junajted, a prvi meč ovog izuzetno zanimljivog polufinalnog dvomeča biće odigran večeras u Baskiji od 21.00.

Foto: Profimedia

Po bukmejkerima Atletik Bilbao je glavni favorit za osvajanje Lige Evrope i ima više razloga za to. "Lavovi" su bili dominanti u grupnoj fazi, pokazali su protiv Rome u osmini finala da mogu da igraju sa najjačima, zatim su uz malo problema eliminisali Rendžer, generalno imaju odličnu sezonu, a i finale će biti odigrano na njihovom "San Mamesu".

Takođe, kapiten i legenda kluba Oskar de Markos se povlači na kraju sezone. Sjajni univerzalac je odlučio da okački kopačke o klin i klub, kao i navijači žele da na najbolji mogući način isprate igrača koji je drugi na listi nastupa u istoriji Bilbaa i čak 568 puta je nosio dres baskijskog velikana.

De Markos ne znači mnogo samo klubu, već i zajednici, veliki je humantiarac, poštovan je od navijača najvećeg rivala Real Sosijedana, jedan od najominjenijih sinova Baskije i to im sve zajedno daje poseban motiv večerašnjim da doguraju do finala.

Španski reprezenatitvac je bio deo tima koji je 2012. poražen u finalu od Atletika, tako da i on želi to da "ispravi" i ispiše se osvajanjem velikog trofeja.

Zanimljivo je to da je na putu do tog finala Bilbao eliminsao upravo Junjated, doduše u osmini finala, ali se pamti to da ga je naigrao u dva navrata i izbacio ukupnim rezultatom 5:3.

Što se tiče mančesterskog velikana, njemu je puni fokus na Ligi Evrope u završnici sezone, košmarno je loše nastupio u domaćim takmičenjima gde ima istorijski slabu sezonu i jedini način da se spasi ova kampanja je osvajanje Lige Evrope.

"Crveni đavoli" nisu imali većih problema u ovom takmičenju sve do prošlog kola kada su prvo ispustili dva gola prednosti u revanšu protiv Liona, a zatim isto toliko nadoknadili u poslednjih desetak minuta produžetka napravivši jedan od najvećih preokreta u istoriji fudbala.

Doduše, imali su igrača više skoro pola sata i umor je evidentno bio stigao Lion na samom kraju, ali to ne umanjuje uspeh Junajteda koji je tako održao sezonu "živom".

Biće zanimljivo videti kakav će sastav izvesti Amorim koji za vikend protiv Bornmuta nije odmarao svoje najbolje igrače, ali to mu se nije isplatilo i na kraju su njegovi izabranici jedva osvojili bod (1:1), a i to su učinili jer su imali igrača više što je omelo "trešnjnice" u poslednjih 20 minuta igre.

Veći problem sa izostancima imaju gosti koji su bez nekoliko bitnih igrača, Daloa, Martineza i Zirkzea, dok je kod domaćina od standardnih prvotimaca pod velikim znakom pitanja Oihan Sanset.

Prednost dajemo Bilbao koji više od tri meseca nije izgubio kod kuće, imaće sjajnu podršku i verujemo da će je iskoristiti protiv poljuljanog Junajteda koji je na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima ostvario samo jednu pobedu, pomenutu protiv Liona.

