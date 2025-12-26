TIP ostali sportovi

FOKUS VIZARDSA JE NA RAZVIJANJU MLADIH IGRAČA: Francuz bi trebao biti zvezda tima u budućnosti

В.М.

26. 12. 2025. u 14:00

OČEKUJEMO dobro izdanje Aleksa Sara na večerašnjem susretu Vizardsa i Reptorsa koji ukrštaju koplja u Vašingtonu sat vremena posle ponoći.

Foto: Profimedia

Vizardsi nisu konkurentni ni ove sezone, ne bore se ni za šta, pa je fokus na razvijanju mladih igrača, a glavni od njih je prošlogodišnji drugi pik na draftu Aleks Sar.

Francuz je mnogo napredovao od kada je došao u NBA ligu, vidi se da dobro radi i ako ovako nastavi mogao bi postati jedan od najboljih visokih igrača na svetu.

Svetla je tačka slabe sezone Vizardsa, ubacuje 18. poena i hvata i 8.3 skoka po meču, tako da je nadomak toga da beleži dabl-dabl u proseku.

Imao je problema sa povredom, ali pre par dana se vratio na parket i minutaža bi trebala da mu bude sve veća u narednim utakmicama.

Večeras Vizardsi igraju protiv Reptorsa koji su bez svog startnog centra Jakoba Peltla i peticu će im "glumiti" Sandro Mamukelašvili.

On teško može da se nosi sa Sarom koji je daleko viši od njega, a može se reći i eksplozivniji, tako da očekujemo solidno izdanje od francuskog košarkaša.

NAŠ TIP: Aleks Sar +14,5 (kvota 1,55)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

