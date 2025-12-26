TIP ostali sportovi

NE ODUSTAJU OD SVOG STILA IGRE: Parižani nastavljaju u svom ritmu

Marko Milosavljević

26. 12. 2025. u 14:14

KOŠARKAŠI Nantera će u 14. kolu francuskog prvenstva ugostiti Pariz.

Foto: Profimedia

Parižani su u Evrolig upisali samo pet pobeda, ali u prošlom kolu su prosto blistali pred svojim navijačima.

Od starta meča su igrali u svom ritmu, brzo i sa dosta trčanja, hteli su da imaju što veći broj poseda.

Crvena zvezda nije uspela da ih isprati i oni su to surovo kaznili, na kraju su slavili rezultatom 102:92.

Nanter je ekipa koja takođe voli da igra brzo i verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +181,5 (kvota 1,92)

