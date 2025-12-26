NE ODUSTAJU OD SVOG STILA IGRE: Parižani nastavljaju u svom ritmu
KOŠARKAŠI Nantera će u 14. kolu francuskog prvenstva ugostiti Pariz.
Parižani su u Evrolig upisali samo pet pobeda, ali u prošlom kolu su prosto blistali pred svojim navijačima.
Od starta meča su igrali u svom ritmu, brzo i sa dosta trčanja, hteli su da imaju što veći broj poseda.
Crvena zvezda nije uspela da ih isprati i oni su to surovo kaznili, na kraju su slavili rezultatom 102:92.
Nanter je ekipa koja takođe voli da igra brzo i verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +181,5 (kvota 1,92)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
MOTIVISAN JE PROTIV BIVŠEG KLUBA: Ife Lundberg se uklopio u sistem!
26. 12. 2025. u 13:25
ZAHUKTAVA SE TRKA ZA PROMOCIJU: "Svrake" su jake na gostovanjima
26. 12. 2025. u 12:45
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)
Boban Marjanović je kao košarkaš opčinio svet bravurama i u Evropi i u NBA ligi, a kao glumac možda najviše u "Džonu Viku", gde je "delio" filmsko platno sa Kijanuom Rivsom. Sada ima novu ulogu.
24. 12. 2025. u 17:13
RUSIJA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Letonija uradila
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
24. 12. 2025. u 12:08
Komentari (0)