"SVRAKE" NE ODUSTAJU OD DIREKTNE PROMOCIJE: Težak poraz u prošlom kolu poljuljao samopouzdanje igrača Donsa

NOTS KAUNTI dočekuju MK donse u utakmici 40. kola engleske lige dva.

"Svrakama" je pobeda potrebna kako bi zadržali šanse za direktan plasman u Ligu jedan. Istovremeno, Donsi su u donjem delu tabele, ali sa solidnih deset bodova više od ekipa koje su u zoni ispadanja.

Liga dva je jedno od najtežih takmičenja na svetu. Kalendar je jako zgusnut, igra se 46 utakmica pa i ne čudi što ekipe imaju dosta uspona i padova. Nots kaunti je trenutno u fazi pada, pošto je pobedio samo tri od poslednjih deset kola.

S druge strane, Donsi su u prošlom kolu pretrpeli težak poraz kod kuće od Flitvuda i to je sigurno uticalo na samopouzdanje igrača. vodili su sa 1:0 do 45. minuta, a onda su do sredine drugog dela primili četiri gola.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,67)

