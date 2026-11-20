ES Setif dočekuje Biskru u utakmici u kojoj ima dobru priliku da osvoji tri boda i popravi plasman na tabeli alžirskog prvenstva.

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Domaćin nije najbolje započeo sezonu i posle osam kola zauzima 11. mesto sa devet bodova.

Ipak, u poslednjih pet utakmica pretrpeo je samo jedan poraz, uz pobedu i tri remija. Setif ima solidan napad i prilično stabilnu odbranu, ali mu nedostaje više pobeda kako bi se približio sredini tabele.

Biskra je u znatno težoj situaciji. Gosti su poslednji, na 16. mestu, sa svega četiri boda iz devet utakmica i još nemaju pobedu ove sezone. Na prethodnih pet mečeva zabeležili su dva remija i tri poraza, a postigli su samo četiri gola od početka prvenstva, uz čak 14 primljenih. Takva statistika dovoljno govori o problemima na oba kraja terena.

Setif ima prednost domaćeg terena, kvalitetniji sastav i znatno bolju formu od protivnika. Protiv ekipe koja još nije osetila slast pobede očekujemo da opravda ulogu favorita i osvoji sva tri boda.

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