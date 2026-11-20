Liverpul ne da prvo mesto: Vonderersi su van forme
Domaćin igra sjajnu sezonu i posle 14 kola ima 33 boda, uz samo jedan poraz u prvenstvu.
Liverpul iz Montevidea dočekuje Vondererse kao lider urugvajskog prvenstva i ima odličnu priliku da novom pobedom sačuva prvo mesto na tabeli.
Domaćin igra sjajnu sezonu i posle 14 kola ima 33 boda, uz samo jedan poraz u prvenstvu.
Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima ostvario je četiri pobede, dok je jedini neuspeh doživeo posle penala u Kupu. Liverpul je postigao 24 gola, a primio svega devet, što ga čini ekipom sa najboljom odbranom u ligi. Upravo ta stabilnost predstavlja jedan od glavnih razloga njegovih odličnih rezultata.
Vonderersi su daleko od takve forme. Gosti zauzimaju deveto mesto sa 19 bodova, a u poslednjih pet nastupa zabeležili su tri poraza, remi i samo jednu pobedu. Gol-razlika 16:20 otkriva probleme u odbrani, koji su posebno izraženi na gostovanjima. Protiv najbolje ekipe prvenstva takve slabosti mogle bi skupo da ih koštaju.
Liverpul ima dodatni motiv da sačuva prednost u odnosu na Montevideo siti, koji mu je glavni konkurent u borbi za prvo mesto. Prednost domaćeg terena, znatno bolja forma i najčvršća odbrana lige snažni su argumenti u korist favorita. Kvota 2,00 na pobedu lidera deluje veoma primamljivo, pa je ovo jedan od naših jačih predloga.
NAŠ TIP: 1 (kvota 2,00)
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