Molde dočekuje Bodo/Glimt u jednom od najzanimljivijih susreta norveškog prvenstva, u kojem će se sastati dve ekipe sa izuzetno efikasnim napadima.

Marius Simensen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Domaćin zauzima peto mesto sa 44 boda iz 26 utakmica, a u poslednjih pet nastupa u svim takmičenjima ostvario je tri pobede, remi i poraz. Molde je postigao čak 64 gola u prvenstvu, ali je primio 44, što dovoljno govori o njegovom stilu igre. Posebno je zanimljivo da su na svih pet prethodnih utakmica ovog tima mrežu zatresli i Molde i njegov protivnik.

Bodo/Glimt vodi veliku borbu za šampionsku titulu i trenutno je drugi sa 62 boda, koliko ima i vodeći Viking. Gosti su u 26 kola postigli 63 pogotka, a primili samo 23, pa uz jedan od najboljih napada imaju i najčvršću odbranu u ligi. Ipak, njihova forma u poslednje vreme nije idealna, pošto su na prethodnih pet utakmica zabeležili dve pobede, remi i dva poraza.

Bodo/Glimt nema mnogo prostora za kalkulacije u šampionskoj trci, dok Molde pred svojim navijačima ima dovoljno ofanzivnog kvaliteta da ugrozi i najbolju odbranu prvenstva. S obzirom na napadački potencijal oba sastava i rezultate domaćina u poslednje vreme, očekujemo pogotke na obe strane.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,29)