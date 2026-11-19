Al Vasl na stadionu „Zabil“ u Dubaiju dočekuje Hatu u devetom kolu prvenstva Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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Domaćin je izraziti favorit protiv jedne od najslabijih ekipa lige, a razlika u kvalitetu nagoveštava da bi pitanje pobednika moglo da bude rešeno već u prvom poluvremenu.

Al Vasl zauzima šesto mesto sa 13 bodova, a njegova najveća snaga je napad koji u proseku postiže 2,6 golova po utakmici. U poslednjih pet nastupa postigao je devet pogodaka, dok je u nedavnom susretu Liga kupa savladao Al Nasr. Iako odbrana povremeno pokazuje slabosti, ofanzivni potencijal domaćina trebalo bi da dođe do izražaja protiv znatno slabijeg rivala.

Hata je pretposlednja, 13. na tabeli, sa samo tri boda. U poslednjih pet utakmica doživela je četiri poraza, postigla svega tri i primila devet golova. U prvenstvu prosečno postiže 0,9, a prima čak 2,1 gol po meču, što dovoljno govori o problemima na oba kraja terena.

Tradicija takođe ubedljivo favorizuje Al Vasl, koji je u poslednjih pet međusobnih susreta zabeležio četiri pobede i jedan remi. Posebno su upečatljivi trijumfi od 3:0 i 5:0. Uz ovakvu razliku u kvalitetu i formu gostiju, očekujemo da domaćin od početka nametne ritam i stekne prednost koju će sačuvati do kraja.

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 1,53)