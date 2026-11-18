RUKOMETNI TIKET: Tip vam predlaže mečeve iz Lige šampiona
ZA danas smo spremili jedan zanimljiv "dubl".
Rukomet
18.45 Olborg - Fikse Berlin ukupno golova +64.5 (1.85)
20.45 Visla Plock - Vesprem ukupno golova +59.5 (1.65)
Kvota: 3.05
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