Gosti imaju najgoru odbranu u svojoj ligi, ali ovo je Kup
Rače dočekuje Radomlje u Kupu Slovenije, u susretu trećeligaša i prvoligaša koji se nalaze u potpuno različitim situacijama.
Iako su domaćini u boljoj formi, razlika u kvalitetu takmičenja daje prednost gostima.
Rače zauzima sedmo mesto u istočnoj grupi treće slovenačke lige sa 21 bodom iz 14 utakmica. Domaćin je neporažen na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima, uz tri pobede i dva remija. Gol-razlika 14:11 pokazuje da se uglavnom oslanja na čvrstu odbranu i utakmice sa malo pogodaka. Ipak, sada ga očekuje daleko ozbiljniji protivnik od onih sa kojima se redovno susreće.
Radomlje je poslednje u elitnom rangu sa svega osam bodova iz 14 kola i gol-razlikom 16:31. Na poslednjih pet utakmica zabeležilo je tri poraza, jedan remi i samo jednu pobedu, upravo u Kupu. Odbrana je najslabija u prvenstvu, ali protiv trećeligaša gosti imaju priliku da konačno pokažu svoje napadačke kvalitete.
Kup predstavlja dobru priliku za Radomlje da prekine seriju loših rezultata i povrati samopouzdanje. Uprkos dobroj formi domaćina, očekujemo da će iskustvo i individualni kvalitet prvoligaša presuditi.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,30)
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