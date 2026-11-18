Gosti su u boljoj formi, ali igra na golove je sigurnija opcija
Gosport dočekuje Čertsi taun u utakmici Južne Premijer lige Engleske, u kojoj se sastaju dve ekipe čiji dosadašnji rezultati obećavaju efikasan fudbal.
Domaćin zauzima deseto mesto sa 24 boda iz 17 utakmica, a u poslednjih pet kola zabeležio je dve pobede i tri poraza. Gol-razlika 28:27 najbolje pokazuje njegove vrline i mane. Gosport ume da bude opasan u napadu, ali odbrana često ne uspeva da isprati ofanzivni učinak. Posebno zabrinjava poslednja utakmica, u kojoj je primio čak pet golova.
Čertsi taun je peti na tabeli sa 29 bodova iz 16 mečeva i u znatno boljoj formi od rivala. Na poslednjih pet utakmica ostvario je tri pobede, jedan remi i poraz u kupu. Gosti su postigli čak 35 golova, ali su primili 25, što pokazuje da ni njihova odbrana nije naročito pouzdana.
Statistika dodatno podržava izbor igre na golove. Na utakmicama Gosporta u proseku pada 3,24 gola, dok je kod Čertsija taj prosek čak 3,75. Obe ekipe imaju dovoljno napadačkog potencijala da iskoriste slabosti protivničke odbrane, pa je granica od tri pogotka sasvim dostižna.
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