Utebo dočekuje Sabadelj u Kupu kralja, u susretu dve ekipe koje ove sezone imaju problema sa realizacijom.

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Domaćin zauzima 11. mesto u Segundi RFEF sa 12 bodova iz 11 utakmica, a u poslednjih pet mečeva ostvario je jednu pobedu, dva remija i dva poraza. Gol-razlika 11:12 pokazuje da

Utebo retko učestvuje u efikasnim susretima. Na njegovim prvenstvenim utakmicama u proseku pada tek 2,09 golova, što dovoljno govori o stilu igre ove ekipe.

Sabadelj je takođe daleko od željene forme. Gosti su 14. u Segundi sa 18 bodova iz 14 kola, a na poslednjih pet utakmica nisu zabeležili pobedu, uz tri poraza i dva remija.

Postigli su svega 12 golova, dok su primili 13, pa njihovi mečevi donose još manje pogodaka, u proseku samo 1,79 po utakmici.

Iako dolazi iz višeg ranga, Sabadelj nema mnogo razloga za samouveren nastup. Loša forma i gostujući teren mogli bi da ga navedu na oprezniju igru, dok će Utebo nastojati da disciplinom u odbrani nadoknadi razliku u kvalitetu.

Kako nijedna ekipa ne raspolaže naročito efikasnim napadom, očekujemo neizvesnu utakmicu u kojoj bi jedan pogodak mogao da odluči pobednika.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,85)