Spektakl na "Metropolitanu" Španija brani prvo mesto od naleta Engleske, a Kejn Zlatnu loptu od naleta Jamala
Borba za prvo mesto u grupi, ali i za odgovor na pitanje - ko je najbolji na svetu
Španija dočekuje Englesku na stadionu „Metropolitano“ u Madridu, u borbi za prvo mesto u grupi A3 Lige nacija, ali će posebnu pažnju privući susret Harija Kejna i Lamina Jamala, dvojice rivala iz ovogodišnje trke za Zlatnu loptu.
Kejn je osvojio prestižno priznanje ispred Kilijana Mbapea i Jamala, koji je završio na trećem mestu.
Mladi Španac imaće priliku da se dokaže protiv osvajača nagrade, dok će kapiten Engleske želeti da na terenu potvrdi da je zasluženo proglašen najboljim fudbalerom sveta. Raspravu je dodatno podgrejao Deklan Rajs, koji je podržao Kejna, dok je Aleks Baena prednost dao Jamalu.
Španija ima maksimalnih 15 bodova iz pet kola i niz od 43 utakmice bez poraza. Engleska zaostaje tri boda i samo pobedom može da preuzme prvo mesto. U prvom susretu Španci su slavili na „Vembliju“ sa 3:2, a među strelcima su bili upravo Jamal i Kejn.
Obe reprezentacije raspolažu izuzetnim napadima. Španija je postigla 14, a Engleska 16 golova u pet kola. Gosti moraju da napadnu pobedu, dok domaćin ima dovoljno kvaliteta da odgovori istom merom. Zato očekujemo efikasan susret sa pogocima na obe strane.
NAŠ TIP: GG&3+
Preporučujemo
Biće golova u derbiju začelja
15. 11. 2026. u 11:10
Forma domaćina oscilira, ali gosti su u dubokom kanalu
15. 11. 2026. u 10:51
Kobreloa želi u elitu: Kec je sigurica
15. 11. 2026. u 10:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)