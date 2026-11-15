Spektakl na "Metropolitanu" Španija brani prvo mesto od naleta Engleske, a Kejn Zlatnu loptu od naleta Jamala

Borba za prvo mesto u grupi, ali i za odgovor na pitanje - ko je najbolji na svetu

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Španija dočekuje Englesku na stadionu „Metropolitano“ u Madridu, u borbi za prvo mesto u grupi A3 Lige nacija, ali će posebnu pažnju privući susret Harija Kejna i Lamina Jamala, dvojice rivala iz ovogodišnje trke za Zlatnu loptu.

Kejn je osvojio prestižno priznanje ispred Kilijana Mbapea i Jamala, koji je završio na trećem mestu.

Mladi Španac imaće priliku da se dokaže protiv osvajača nagrade, dok će kapiten Engleske želeti da na terenu potvrdi da je zasluženo proglašen najboljim fudbalerom sveta. Raspravu je dodatno podgrejao Deklan Rajs, koji je podržao Kejna, dok je Aleks Baena prednost dao Jamalu.

Španija ima maksimalnih 15 bodova iz pet kola i niz od 43 utakmice bez poraza. Engleska zaostaje tri boda i samo pobedom može da preuzme prvo mesto. U prvom susretu Španci su slavili na „Vembliju“ sa 3:2, a među strelcima su bili upravo Jamal i Kejn.

Obe reprezentacije raspolažu izuzetnim napadima. Španija je postigla 14, a Engleska 16 golova u pet kola. Gosti moraju da napadnu pobedu, dok domaćin ima dovoljno kvaliteta da odgovori istom merom. Zato očekujemo efikasan susret sa pogocima na obe strane.

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