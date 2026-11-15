AUTOMOBILI STOJE NA ULAZU U HRVATSKU: Pad sistema napravio ogromne gužve (FOTO)
PUTNICI koji iz Bosne i Hercegovine putuju u Hrvatsku trenutno ne mogu da pređu granicu.
Razlog je pad sistema na hrvatskim graničnim prelazima, zbog čega su se stvorile ogromne gužve, prenose Vijesti.ba.
Otklanjanje kvara je u toku, ali za sada nije poznato kada će sistem ponovo proraditi.
- Zbog pada sistema na graničnim prelazima u Hrvatskoj onemogućen je prelazak granice iz Bosne i Hercegovine - kratko su saopštili iz BIHAMK-a.
Snimci sa kamera HAK-a i BIHAMK-a pokazuju da su se na prelazima prema Hrvatskoj već formirale kolone vozila.
Duge su kolone na ulazima u Hrvatsku na prelazima Slavonski Brod, Svilaj i Gornji Varoš, preko puta Bosanskog Broda, Odžaka i Gradiške.
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