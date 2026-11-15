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AUTOMOBILI STOJE NA ULAZU U HRVATSKU: Pad sistema napravio ogromne gužve (FOTO)

Д.К.

15. 11. 2026. u 13:02

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PUTNICI koji iz Bosne i Hercegovine putuju u Hrvatsku trenutno ne mogu da pređu granicu.

АУТОМОБИЛИ СТОЈЕ НА УЛАЗУ У ХРВАТСКУ: Пад система направио огромне гужве (ФОТО)

Foto: Daniel Ferreira-Leites Ciccarino, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

Razlog je pad sistema na hrvatskim graničnim prelazima, zbog čega su se stvorile ogromne gužve, prenose Vijesti.ba.

Otklanjanje kvara je u toku, ali za sada nije poznato kada će sistem ponovo proraditi.

- Zbog pada sistema na graničnim prelazima u Hrvatskoj onemogućen je prelazak granice iz Bosne i Hercegovine - kratko su saopštili iz BIHAMK-a.

Snimci sa kamera HAK-a i BIHAMK-a pokazuju da su se na prelazima prema Hrvatskoj već formirale kolone vozila.

Duge su kolone na ulazima u Hrvatsku na prelazima Slavonski Brod, Svilaj i Gornji Varoš, preko puta Bosanskog Broda, Odžaka i Gradiške.

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