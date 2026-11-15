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ZELENSKI TRAŽI HITNU REAKCIJU AMERIKE: Ukrajinski dronovi gube vezu, ruski "šahedi" prolaze!

T.J.

15. 11. 2026. u 12:45

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UKRAJINSKI predsednik, Volodimir Zelenski, danas je izneo tvrdnju da Rusiji u napadima "pomažu" restrikcije sistema Staršild prema Ukrajini koje su i dalje na snazi.

ЗЕЛЕНСКИ ТРАЖИ ХИТНУ РЕАКЦИЈУ АМЕРИКЕ: Украјински дронови губе везу, руски шахеди пролазе!

Foto: Tanjug/Peter Morrison

- Mnogi od ruskih napada prolaze jer su i dalje na snazi ograničenja brzine rada Staršild terminala duž linije fronta i na privremeno okupiranim teritorijama. Naši dronovi-presretači gube vezu sa operaterima pri brzini od 161 kilometra na sat i jednostavno ne mogu da sustignu ruske "šahede" sa mlaznim pogonom - naveo je Zelenski u objavi na platformi Iks.

On je dodao da očekuje da će ova ograničenja biti ukinuta, kao i da od toga direktno zavisi zaštita ljudskih života i energetske infrastrukture Ukrajine uoči zime.

Zelenski je istovremeno ukazao da je timovima Ministarstava spoljnih poslova i odbrane, kao i Kancelarije predsednika naloženo da što tešnje sarađuju sa američkom stranom i kompanijom SpejsEks.

- Važno je biti na pravoj strani istorije. Neophodno je pomoći Ukrajini - naveo je on.

Zelenski je takođe podsetio da je samo tokom protekle nedelje, Rusija protiv Ukrajine upotrebila više od 2.300 jurišnih dronova, 1.590 avionskih bombi i 15 projektila različitih tipova.

On je naveo da su tokom noći i jutros, ruske snage gađale energetsku infrastrukturu u Zaporožju, kao i u Sumskoj, Odeskoj, Žitomirskoj i Kirovogradskoj oblasti.

- Na udaru se našla i železnička infrastruktura u Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti. Rusija je takođe izvela napade na Donjecku i Kijevsku oblast, a prijavljeno je da je šesnaest osoba povređeno - objavio je ukrajinski predsednik i dodao da ruske snage koriste dronove tipa "šahed" za gađanje trafostanica.

BONUS VIDEO: ZELENSKI NA LINIJI FRONTA: Predsednik Ukrajine posetio vojnike u Bahmutu

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