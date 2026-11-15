ZELENSKI TRAŽI HITNU REAKCIJU AMERIKE: Ukrajinski dronovi gube vezu, ruski "šahedi" prolaze!

UKRAJINSKI predsednik, Volodimir Zelenski, danas je izneo tvrdnju da Rusiji u napadima "pomažu" restrikcije sistema Staršild prema Ukrajini koje su i dalje na snazi.

Foto: Tanjug/Peter Morrison

- Mnogi od ruskih napada prolaze jer su i dalje na snazi ograničenja brzine rada Staršild terminala duž linije fronta i na privremeno okupiranim teritorijama. Naši dronovi-presretači gube vezu sa operaterima pri brzini od 161 kilometra na sat i jednostavno ne mogu da sustignu ruske "šahede" sa mlaznim pogonom - naveo je Zelenski u objavi na platformi Iks.

On je dodao da očekuje da će ova ograničenja biti ukinuta, kao i da od toga direktno zavisi zaštita ljudskih života i energetske infrastrukture Ukrajine uoči zime.

Zelenski je istovremeno ukazao da je timovima Ministarstava spoljnih poslova i odbrane, kao i Kancelarije predsednika naloženo da što tešnje sarađuju sa američkom stranom i kompanijom SpejsEks.

- Važno je biti na pravoj strani istorije. Neophodno je pomoći Ukrajini - naveo je on.

This past week alone, Russia has used more than 2,300 attack drones, 1,590 aerial bombs, and 15 missiles of various types against Ukraine. Brutal strikes that are difficult to counter. Overnight and into this morning, the Russians targeted energy infrastructure in Zaporizhzhia and the Sumy, Odesa, Zhytomyr, and Kirovohrad regions. Railway infrastructure in the Dnipro, Kharkiv, and Zaporizhzhia regions also came under attack. Russia also carried out strikes on the Donetsk and Kyiv regions. Sixteen people have been reported injured. The Russians are targeting substations with “shaheds.” And many of these strikes are getting through because restrictions on the operating speed of Starshield terminals along the front line and in the temporarily occupied territories are still there. Our interceptor drones lose connection with their operators at a speed of 161 kilometers per hour (100 miles per hour) and simply cannot catch up with Russian jet-powered “shaheds.” We are counting on these restrictions being lifted. The protection of lives and Ukraine’s energy infrastructure ahead of winter directly depends on this. The teams of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defense, and the Presidential Office have been instructed to work as closely as possible with the American side and SpaceX. It is important to be on the right side of history. It is essential to help Ukraine. Thank you to everyone who supports our defense. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 15, 2026

Zelenski je takođe podsetio da je samo tokom protekle nedelje, Rusija protiv Ukrajine upotrebila više od 2.300 jurišnih dronova, 1.590 avionskih bombi i 15 projektila različitih tipova.

On je naveo da su tokom noći i jutros, ruske snage gađale energetsku infrastrukturu u Zaporožju, kao i u Sumskoj, Odeskoj, Žitomirskoj i Kirovogradskoj oblasti.

- Na udaru se našla i železnička infrastruktura u Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti. Rusija je takođe izvela napade na Donjecku i Kijevsku oblast, a prijavljeno je da je šesnaest osoba povređeno - objavio je ukrajinski predsednik i dodao da ruske snage koriste dronove tipa "šahed" za gađanje trafostanica.

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