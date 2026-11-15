Nazridi su u strašnoj formi, ali i gosti se bude

Dve ekipe u odličnoj formi odmeriće snage u španskoj Segundi, gde Granada dočekuje Las Palmas.

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Oba tima ulaze u ovaj susret posle serija pobeda, a domaćin ima priliku da nastavi borbu za mesta koja vode u Primeru.

Granada je peta na tabeli sa 23 boda iz 12 utakmica, uz 20 postignutih i 14 primljenih golova. Posebno impresivno deluje podatak da je vezala pet pobeda, što dovoljno govori o samopouzdanju sa kojim dočekuje narednog protivnika. Napad funkcioniše dobro, dok je odbrana nešto manje ubedljiva, sa više od jednog primljenog gola po utakmici.

Las Palmas zauzima deseto mesto sa 20 bodova iz 13 kola, ali trenutna forma gostiju znatno je bolja nego što njihova pozicija na tabeli sugeriše. Ostvarili su četiri uzastopne pobede u svim takmičenjima, a sa 19 postignutih golova pokazali da mogu da budu opasni u napadu. Ipak, 21 primljeni pogodak otkriva probleme u defanzivi.

Ono što ovaj susret čini posebno zanimljivim jeste tradicija međusobnih duela. Čak tri od poslednja četiri završena su nerešenim rezultatom. S obzirom na dobru formu oba tima i njihove dosadašnje susrete, nova podela bodova deluje kao realan ishod.

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