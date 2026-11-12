SKANDAL U VRTIĆU U TITELU! Veljko Ražnatović van sebe, vaspitačice njegovom sinu obukle suknju: Zadnje je vreme došlo, pazite svoju decu (VIDEO)

VELjKO Ražnatović obratio se javnosti i otkrio šta je doživeo u vrtiću u Titelu. Kako je naveo, njegovom mlađem sinu Isaiju su vaspitačice obukle suknju koja je bila deo kostima.

Foto: Printscreen/Instagram/ac3isb4ck

Naime, Veljko Ražnatović se obratio javnosti povodom situacije iz vrtića u Titelu, a njegov video je odmah podelila i njegova majka Ceca Ražnatović.

- Dobar dan, ja ne delim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i generalno za srpstvo i hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da vodim decu u vrtić i da je mom sinu obučen kostim bubamare koji je u stvari suknja. Ženska suknja koju ću pokazati i na slici posle. Kada smo pitali zašto je to tako oni su rekli da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam rekao da li vaspitač tu postoji da objasni detetu 'sine, ovo je za žensko, ovo je za muško', da li se pravi takva razlika?, rekao je Veljko pa dodao:

- Oni su rekli da je to po novom programu sve okej da nemaju prava da prave takvu razliku, a da mi ako hoćemo da to radimo da moramo da promenimo vrtić. Tako da znate ljudi, zadnje je vreme došlo, pazite se i pazite svoju decu - rekao je u obraćanju.

Iz Beograda otišao u Titel

Podsetimo, Veljko Ražnatović sa suprugom i sinovima živi u Titelu. Kuću u kojoj on i Bogdana žive, dobili su kao svadbeni poklon, a enterijer su uredili po svojim željama.

Na porodičnom imanju u Titelu, Veljko je napravio pravi raj za svoje mališane, u dvorištu se nalaze, tobogani, penjalice, brojna vozila mališana, ali i veliki bazen u kome cela porodica uživa tokom leta.

"Nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel"

Veljko Ražnatović poseduje i farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka odlučila da pokrene na Avali gde je nedavno kupila plac.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u "Laganom potkastu".