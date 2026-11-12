UŽAS U BARAJEVU: Sa 3 promila alkohola u krvi davio suprugu i pretio joj nožem pred očima maloletne ćerke
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Barajevu uhapsili su S. J. (52) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.
Kako se saznaje, stravična drama odigrala se u sredu u porodičnoj kući, kada je osumnjičeni, nakon verbalne rasprave sa suprugom D. J. (41), uzeo nož i počeo da joj preti da će je ubiti. Nasilnik se tu nije zaustavio, već je nesrećnu ženu uhvatio za vrat i počeo da je davi, a potom joj je zadao i više udaraca u predelu glave. Ono što ovaj slučaj čini još težim jeste činjenica da se čitav napad odigrao pred očima njihove maloletne ćerke.
Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i savladala osumnjičenog. Prilikom alkotestiranja utvrđeno je da je S. J. u trenutku napada bio u stanju teškog pijanstva, s obzirom na to da mu je izmereno čak 3 promila alkohola u organizmu.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, koje vodi istragu o ovom slučaju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.
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