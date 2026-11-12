OTKRIVENI SVI DETALJI O JEZIVOJ SMRTI KRISTIANA PERIŠA U BOLNICI U ZAGREBU: Poznato ko je bio i šta se sve dešavalo u sobi užasa

KRISTIAN Periš umro je 21. oktobra u psihijatrijskoj bolnici u Zagrebu, a sada je otkriveno šta se sve dešavalo u sobi užasa, kao i imena svih 13 osoba koje su učestvovale u ovom monstruoznom činu.

Foto: Printskrin

Pokrenuta je istraga zbog smrti Kristiana Josipa Periša (32) u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru, a navode se imena četvrotice medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubistvo, koa i još petoro zaposlenih u bolnici s koijma je policija razgovarala o događaju, kao i četvoro lekara čiji su iskazi pribavljeni tokom kriminalističkog istraživanja.

Četvoro medicinskih tehničara koji se sumnjiče za teško ubistvo su Matija Vragović (1994), Noa Hrenar (2004), Mladen Lončar (1974) i Ivan Brlić (1998). Njih četvorica se sumnjiče da su 21. oktobra primenili nasilje koje je dovelo do smrti Kristiana Periša.

Gušili ga jastukom i udarali

Kako se navodi u rešenju Državnog tužilaštva Republike Hrvatske, Periš je delimično bio vezan kaiševima za krevet, a osumnjičeni su na njemu primenili silu. U formalnom opisu osnovane sumnje, dvojica se terete da su mu jastuk pritiskali preko lica i vrata, onemogućavajući mu nesmetano disanje. Trojica se terete za udaranje šakama i laktovima u glavu, a dvojica za držanje ruku i pritiskanje u predelu stomaka. U dokumentu se navodi i pritiskanje Periševoh vrata kolenima.

Prema analizi snimka, jastuk se na njegovoj glavi nalazi oko sedam i po minuta, od ukupno oko osam i po minuta koliko traje snimak. Nema ga u početnih 30 sekundi, kao ni u završnom delu snimka u trajanju od 30 sekundi, kada osoblje uočava da Periš više ne daje znake života i počinje reanimaciju.

U rešenju Državnog tužilaštva, osim sa četvoro osumnjičenih obavila razgovore i sa petoro zaposlenih na Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" koji su prisustvovali događaju. Reč je o Ani Mariji Čustić, Josipi Lukić, Mirjani Živčnjak, Ivaju Škornjaku i Iliji Ešegoviću. Inače, direktorka ove bolnice Majda Grah je podnela ostavku.

Golazen morilska! https://t.co/1Fo3WCguIG — Zmago J. Plemeniti (@ZmagoPlemeniti) November 11, 2026

Prema zajedničkom sažetku njihovih iskaza, zaposleni su opisali kako je Matija Vragović stavio jastuk na Periševu glavu te kako su ostali osumnjičeni bili saučesnici u nasilnom postupanju, uključujući udarce i pritiskanje jastuka, prenosi Index.

Ne zna se da li je neko od doktora bio prisutan

U rešenju se navodi da je policija pribavila protokol o trajnom praćenju Periševog stanja, kao i pisane iskaze tri doktorke i jednog doktora: Mirele Čelić Ružić, Silvane Jelavič, Lucije Mance Šenjug i Darjana Svetinovića.

Prema policijskom izveštaju, Silvana Jelavić je bila dežurna doktorka hitnog prijema s kojom su policajci razgovarali tokom prve intervencije 21. oktobra, oko 15.23. Periša su tada zatekli da sedi na klupici, be agresivnog ponašanja ili pružanja otpora. Rekao im je da se boji da se vrati u bolnicu jer su ga, prema njegovim tvrdnjama, ranije gušili i vezivali za krevet.

Tokom druge intervencije, oko 17 sati, policija je razgovarala sa Lucijom Mance Šenjug, koja je navela da je Periš smiren, vezan za krevet i da ne preti osoblju. Policajci su ga zatekli ošamućenog i dezorijentisanog.

Za Mirelu Čelić Ružić i Darjana Svetinovića, iz rešenja, nije jasno kakvu su ulogu imali u Periševom lečenju. Nije naveden ni sadržaj njihovih iskaza.

Iz dostupne dokumentacije ne može da se utvrdi da li je bilo ko od četvoro lekara bio prisutan tokom kobnog događaja.

Ono što je bitno naglasiti je da se osobe u rešenju ne spominju sve u istom svojstvu. Četvrotica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubistvo, a ostali zaposlene se navodi da su bili prisutni na mestu događaja ili su dali pisane iskaze, piše Index.

(Informer)