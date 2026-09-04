Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

04. 09. 2026. u 13:47

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Petak

18.30 Hanover – Karlsrue GG (1,45)

19.00 Lion – Okser 1 (1,45)

20.00 Dankerk – Klermon 1 (1,85)

21.00 Ipsvič – Liverpul GG (1,55)

Ukupna kvota: 6,03

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