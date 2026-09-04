ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
18.30 Hanover – Karlsrue GG (1,45)
19.00 Lion – Okser 1 (1,45)
20.00 Dankerk – Klermon 1 (1,85)
21.00 Ipsvič – Liverpul GG (1,55)
Ukupna kvota: 6,03
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