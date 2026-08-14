U ŠEST REČI! Novi trener Zvezde oduševio sve navijače! Odjeknuje poruka sa Majorke! (VIDEO)
Albert Rijera danas zvanično potpisao ugovor sa crveno-belima.
Albert Rijera je danas parafirao ugovor sa Crvenom zvezdom, na čijoj klupi je nasledio Dejana Stankovića.
Španac će javnosti biti predstavljen u nedelju, a odmah posle potpisa saradnje sa crveno-belima, obratio se navijačima srpskog prvaka sledećim rečima:
"Zvezdaši, ozdravite pa da se vraćamo.", rekao je Rijera na društvenim mrežama.
Bivši trener Ajntrahta iz Frankfurta je stigao na Marakanu posle Stankovićeve ostavke Stankovića i eliminacije porazima u dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela Ber Ševe.
Rijera će debitovati na klupi crveno-belih protiv Viktorije Plzenj, ta utakmica je na programu sledećeg četvrtka. Zvezda će biti domaćin na stadionu "Rajko Mitić", a početak je od 20 časova.
Revanš je na programu sedam dana kasnije u Češkoj, gde je navijačima Crvene zvezde domaćin saopštio jasna pravila oko ulaska na stadion.
Podsetimo, Albert Rijera je u trenerskoj karijeri predvodio Olimpiju iz Ljubljane, Celje u dva mandata (sa kojim je ostvario najveći uspeh), Bordo i Ajntraht iz Frankfurta.
BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona
Preporučujemo
NIJE MALA SUMA! Poznata primanja Alberta Rijere u Zvezdi!
14. 08. 2026. u 15:09
POSLE DOLASKA ŠPANCA! "Delije" izdale hitno saopštenje!
14. 08. 2026. u 16:23
GORE NE MOŽE! Zvezdu čeka pakao u Češkoj! Oštro saopštenje Viktorije Plzenj!
14. 08. 2026. u 16:02
HUMSKA OVO DUGO NIJE DOŽIVELA! Partizanu u leđa gleda 183 kluba!
14. 08. 2026. u 16:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MISLIMA NA HETAFEU: Partizan overava prolaz dalje protiv Tobola, do opuštanja ne sme doći
FUDBALERI Partizana brane tri gola prednosti na "Centralnom stadionu" u Koštanaju gde će ih od 17 časova ugostiti Tobol.
13. 08. 2026. u 07:20
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)