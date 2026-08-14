U ŠEST REČI! Novi trener Zvezde oduševio sve navijače! Odjeknuje poruka sa Majorke! (VIDEO)

Albert Rijera danas zvanično potpisao ugovor sa crveno-belima.

Foto: FK Crvena zvezdaInstagram/printscreen

Albert Rijera je danas parafirao ugovor sa Crvenom zvezdom, na čijoj klupi je nasledio Dejana Stankovića.

Španac će javnosti biti predstavljen u nedelju, a odmah posle potpisa saradnje sa crveno-belima, obratio se navijačima srpskog prvaka sledećim rečima:

"Zvezdaši, ozdravite pa da se vraćamo.", rekao je Rijera na društvenim mrežama.

Bivši trener Ajntrahta iz Frankfurta je stigao na Marakanu posle Stankovićeve ostavke Stankovića i eliminacije porazima u dvomeču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela Ber Ševe.

Rijera će debitovati na klupi crveno-belih protiv Viktorije Plzenj, ta utakmica je na programu sledećeg četvrtka. Zvezda će biti domaćin na stadionu "Rajko Mitić", a početak je od 20 časova.

Revanš je na programu sedam dana kasnije u Češkoj, gde je navijačima Crvene zvezde domaćin saopštio jasna pravila oko ulaska na stadion.

Podsetimo, Albert Rijera je u trenerskoj karijeri predvodio Olimpiju iz Ljubljane, Celje u dva mandata (sa kojim je ostvario najveći uspeh), Bordo i Ajntraht iz Frankfurta.

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