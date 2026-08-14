PALA JOŠ JEDNA NEOSVOJIVA TVRĐAVA! Rusi podigli trobojku među ruševinama, gore vojni aerodromi
NASELjE su zauzele jedinice grupe snaga „Centar”.
Uoči 13. avgusta, Oružane snage Rusije oslobodile su Novonikolajevku u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je mesto zauzeto u najnovijem izveštaju o toku specijalne vojne operacije.
Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, Novonikolajevku su zauzele jedinice grupe snaga „Centar”.
Pored toga, ruske snage su tokom nedelje izvele 14 grupnih udara koristeći precizno navođeno oružje i jurišne dronove. Prema podacima ministarstva, pogođeni su objekti vojne industrije, logistički centri i vojni aerodromi. Takođe su pogođeni objekti infrastrukture za snabdevanje gorivom i energijom, kao i transportni objekti, za koje Ministarstvo odbrane tvrdi da su korišćeni za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
Takođe, u roku od nedelju dana, Oružane snage Rusije oslobodile su Vasjutinskoje i Toreckoje u DNR. Vasjutinskoje su zauzele jedinice grupe „Jug”, a Toreckoje borci grupe „Centar”.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NAGLI RAST DEPORTACIJA U POLjSKOJ: Ukrajinci čine najveći broj proteranih stranaca
14. 08. 2026. u 18:40
Netanjahu nazvao Britaniju "Islamskom republikom"
14. 08. 2026. u 18:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)