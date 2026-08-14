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PALA JOŠ JEDNA NEOSVOJIVA TVRĐAVA! Rusi podigli trobojku među ruševinama, gore vojni aerodromi

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14. 08. 2026. u 11:19

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NASELjE su zauzele jedinice grupe snaga „Centar”.

ПАЛА ЈОШ ЈЕДНА НЕОСВОЈИВА ТВРЂАВА! Руси подигли тробојку међу рушевинама, горе војни аеродроми

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Uoči 13. avgusta, Oružane snage Rusije oslobodile su Novonikolajevku u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je mesto zauzeto u najnovijem izveštaju o toku specijalne vojne operacije.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, Novonikolajevku su zauzele jedinice grupe snaga „Centar”.

Pored toga, ruske snage su tokom nedelje izvele 14 grupnih udara koristeći precizno navođeno oružje i jurišne dronove. Prema podacima ministarstva, pogođeni su objekti vojne industrije, logistički centri i vojni aerodromi. Takođe su pogođeni objekti infrastrukture za snabdevanje gorivom i energijom, kao i transportni objekti, za koje Ministarstvo odbrane tvrdi da su korišćeni za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

Takođe, u roku od nedelju dana, Oružane snage Rusije oslobodile su Vasjutinskoje i Toreckoje u DNR. Vasjutinskoje su zauzele jedinice grupe „Jug”, a Toreckoje borci grupe „Centar”.

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