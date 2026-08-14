VOJVODINA ČUVA NAJBOLJE: Potpisao i Lazar Ranđelović
FK Vojvodina ponosno objavljuje da je Lazar Ranđelović produžio ugovor sa klubom do maja 2029. godine.
„Stara dama“ i sjajni fudbaler lako su dogovorili su nastavak saradnje – jer iz prethodna 53 meča u voljenom crveno-belom dresu sve je postalo jasno.
Lazar je stub Voše. Učinak od devet golova uz čak 17 asistencija dokaz je kvaliteta koji je Ranđelović doneo u klub koji je ponos „srpske Atine“.
Ovim potezom Vojvodina je još jednom pokazala da želi da gradi stabilan i perspektivan tim, oslanjajući se na kvalitet, potencijal i igrače koji predstavljaju temelj blistave budućnosti kluba.
Ranđelović je u prethodnom periodu svojim odnosom prema dresu, radom na treninzima i partijama na terenu pokazao kako se nosi ponosno grb Vojvodine na grudima.
- Produžetak ugovora predstavlja potvrdu obostranog poverenja i želje da se zajednički nastavi putem razvoja i ostvarivanja ambicija. Vojvodina u Lazaru vidi igrača koji svojim vrhunskim kvalitetom, energijom i karakterom može da doprinese rezultatima, ali i fudbalskoj priči koju klub želi da gradi u budućnosti - saopštili su iz Vojvodine.
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