VOJVODINA ČUVA NAJBOLJE: Potpisao i Lazar Ranđelović

FK Vojvodina ponosno objavljuje da je Lazar Ranđelović produžio ugovor sa klubom do maja 2029. godine.

FOTO: FK Vojvodina

„Stara dama“ i sjajni fudbaler lako su dogovorili su nastavak saradnje – jer iz prethodna 53 meča u voljenom crveno-belom dresu sve je postalo jasno.

Lazar je stub Voše. Učinak od devet golova uz čak 17 asistencija dokaz je kvaliteta koji je Ranđelović doneo u klub koji je ponos „srpske Atine“.

Ovim potezom Vojvodina je još jednom pokazala da želi da gradi stabilan i perspektivan tim, oslanjajući se na kvalitet, potencijal i igrače koji predstavljaju temelj blistave budućnosti kluba.

Ranđelović je u prethodnom periodu svojim odnosom prema dresu, radom na treninzima i partijama na terenu pokazao kako se nosi ponosno grb Vojvodine na grudima.

- Produžetak ugovora predstavlja potvrdu obostranog poverenja i želje da se zajednički nastavi putem razvoja i ostvarivanja ambicija. Vojvodina u Lazaru vidi igrača koji svojim vrhunskim kvalitetom, energijom i karakterom može da doprinese rezultatima, ali i fudbalskoj priči koju klub želi da gradi u budućnosti - saopštili su iz Vojvodine.