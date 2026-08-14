Fudbal

ŠTA ĆE "DELIJE" NA OVO REĆI: Šerif Endiaje oblači crno-beli dres

Новости онлајн

14. 08. 2026. u 17:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Senegalski napadač Šerif Ndiaje uskoro bi trebalo da pređe u solunski PAOK.

ШТА ЋЕ ДЕЛИЈЕ НА ОВО РЕЋИ: Шериф Ендиаје облачи црно-бели дрес

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Špic turskog Samsunspora će otići u Grčku kako bi prošao lekarske preglede, javljaju tamošnji mediji.

Javnosti u Srbiji je poznat po nastupima u Crvenoj zvezdi, iz koje je u leto 2025. za 4.000.000 evra otišao u Samsun.

Za taj klub je protekle sezone odigrao 29 utakmica i postigao 10 golova.

Pored Samsuna i Zvezde, tokom karijere je nastupao za Adanu, Šangaj Port, Gectepe, Goricu i Beveren.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa

BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa