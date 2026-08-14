ŠTA ĆE "DELIJE" NA OVO REĆI: Šerif Endiaje oblači crno-beli dres
Senegalski napadač Šerif Ndiaje uskoro bi trebalo da pređe u solunski PAOK.
Špic turskog Samsunspora će otići u Grčku kako bi prošao lekarske preglede, javljaju tamošnji mediji.
Javnosti u Srbiji je poznat po nastupima u Crvenoj zvezdi, iz koje je u leto 2025. za 4.000.000 evra otišao u Samsun.
Za taj klub je protekle sezone odigrao 29 utakmica i postigao 10 golova.
Pored Samsuna i Zvezde, tokom karijere je nastupao za Adanu, Šangaj Port, Gectepe, Goricu i Beveren.
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