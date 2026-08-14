NIJE MALA SUMA! Poznata primanja Alberta Rijere u Zvezdi!

Španski stručnjak preuzeo kormilo crveno-belih.

Foto: Noah Wedel / imago sportfotodienst / Profimedia

Posle neslavnog odlaska Dejana Stankovića i smene sa klupe Crvene zvezde, zbog eliminacije od Hapoel Ber Ševe, na Marakani su imenovali novog šefa stručnog štaba.

Legendarnog kapitena naslediće Albert Rijera, koji će postati prvi Španac na klupi srpskog prvaka.

Ispadanje od Izraelaca u kvalifikacijama za Ligu šampiona koštalo je četvrtog neuspelog pokušaja slavnog asa da se domogne kao trener sa matičnim klubom najelitnijev evropskog takmičenja.

Rijera je parafirao dvogodišnji ugovor sa Zvezdom, a potpis je stavio na Majorci, gde se trenutno nalazi. Nekadašnji strateg slovenčakog Celja će u prvoj sezoni, računajući bonuse, zarađivati 960.000 evra, dok će mu u drugoj sezoni pripasti 20.000 evra više, saznaje "Meridian sport".

I dalje nije stigla potvrda dana dolaska Rijere u Beograd, ali prema poslednjim informacijama trebalo bi da doputuje u nedelju ujutru privatnim letom. Najrealnije je da tada odradi i prvi trening, dok bi zvanična promocija trebalo da bude održana na stadionu "Rajko Mitić".

Rijera će tako imati četiri dana za pripremu ekipe pred prvi meč sa Viktorijom Plzenj, u okviru prvog kola plej-ofa za Ligu Evrope. Na Marakani vlada dobro raspoloženje zbog dolaska španskog stručnjaka, jer svi u Ljutice Bogdana 1a veruju da su izabrali najbolje rešenje za budućnost i povratak na staze uspeha.

Španac ima 44 godine, a tokom karijere vodio je slovenačku Olimpiju, Celje dva puta, francuski Bordo i Ajntraht Frankfurt. Najbolje rezultate ostvarivao je u Celju, dok je neslavnu epizodu imao u Bundesligi.

Ujedno je Rijera peti strani trener van prostora bivše Jugoslavije na klupi Zvezde. Pre njega su tu privilegiju imali Italijan Valter Zenga, Čeh Zdenjek Zeman, Portugalac Rikardo Sa Pinto i Izraelac Barak Bahar.

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