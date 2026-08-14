HUMSKA OVO DUGO NIJE DOŽIVELA! Partizanu u leđa gleda 183 kluba!

Crno-beli blistali u kvalifikacijama i prošli u plej-of za Ligu konferencije.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana nalaze se na korak od ulaska u Ligu konferencije, gde će im rival biti španski Hetafe.

Crno-beli su u dvomeču eliminisali Tobol iz Kazahstana sa ukupnih 5:1. Posle ubedljivih 3:0 u Humskoj, četa Saše Ilića slavila je i na gostovanju rezultatom 2:1, pogocima Stefana Mitrovića i Šake Traorea u 90+2. minutu.

Sada je pred "parnim valjkom" najteži ispit u vidu člana "Lige petice". Madriđani su veliki favoriti u predstojećem dvomeču, ali i Ilićevi izabranici imaju šta još da pokažu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Podsetimo, višestruki šampion Srbije, trijumfovao je u sva četiri meča trećeg po rangu UEFA takmičenja. Najpre su bez primljenog gola isprašili Unu Štrasen iz Luksemburga (4:0, 1:0), potom i već pomenuti Tobol, ali su obe ekipe po kvalitetu ispod crno-belih.

U kvalifikacijama za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije do sada je učestvovalo 186 klubova, a samo tri ekipe na Starom kontinentu uspele su da sačuvaju perfektan učinak – Partizan, Rapid iz Beča i turski Bešiktaš.

✅️ The only three teams with a perfect European record so far. pic.twitter.com/y3vmWOdJe7 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2026

Austrijanci su eliminisali Santa Kolomu iz Andore i estonski Paide u najmlađem, dok je sastav iz Istanbula preskočio Mitilend i češke Hradec Kralove u drugom po kvalitetu UEFA takmičenju.

Inače, Hetafe jedan je od deset klubova koji se kvalifikacijama priključuju u plej-ofu i ne ulaze u računicu koja Partizan vodi u sam vrh. Tu su još Seltik, LASK, Sent Truden, Zvezdin naredni rival - Viktorija Plzenj, Trabzon, grčki OFI Krit, premijerligaš Brajton, član Serije A Atalanta, bundesligaš Frajburg i francuski Monako.

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