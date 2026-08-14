Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

14. 08. 2026. u 09:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

19.00 Rozenborg - Viking |1-3&||1-3 (1.80)

20.30 Galatasaraj - Čorum D 2-4 (1.52)
21.15 Sporting - Vitorija Gimaraeš D 2-4 (1.55)

Ukupna kvota: 4.24

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