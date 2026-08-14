NENAD DŽODIĆ: Sošo i Klermon gosti za poželeti

* Skaut Monpeljea tipuje Francusku 2

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

MOJ TIP

Ansi - Rodez X2

Dižon - Po 0-2

Grenobl - Mec X2

Gengan - Bulonj 2-3

Laval - Nant X2

Nansi - Monpelje -

RED STAR - SOŠO 1

Rems - Denkerk 3+

ST. ETJEN - KLERMON 1

Red star je formu koju je brusio“ kroz pripreme, već prvim mečom u Nantu uspeo trijumfom dodatno da dotera za naredni okršaj koji ima na svom terenu sa Sošoom.

Kec se nazire još i mečom u Sent Etjenu, gde startnom pobedom osokoljen tim domaćina očekujem da bude razigran i za duel sa Klermonom, kome neće dozvoliti da „diše“.