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NENAD DŽODIĆ: Sošo i Klermon gosti za poželeti

Žarko Urošević

14. 08. 2026. u 11:00

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* Skaut Monpeljea tipuje Francusku 2

НЕНАД ЏОДИЋ: Сошо и Клермон гости за пожелети

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

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Ansi - Rodez X2

Dižon - Po 0-2

Grenobl - Mec X2

Gengan - Bulonj 2-3

Laval - Nant X2

Nansi - Monpelje -

RED STAR - SOŠO 1

Rems - Denkerk 3+

ST. ETJEN - KLERMON 1

Red star je formu koju je brusio“ kroz pripreme, već prvim mečom u Nantu uspeo trijumfom dodatno da dotera za naredni okršaj koji ima na svom terenu sa Sošoom.

Kec se nazire još i mečom u Sent Etjenu, gde startnom pobedom osokoljen tim domaćina očekujem da bude razigran i za duel sa Klermonom, kome neće dozvoliti da „diše“.

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