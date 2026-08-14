NENAD DŽODIĆ: Sošo i Klermon gosti za poželeti
* Skaut Monpeljea tipuje Francusku 2
MOJ TIP
Ansi - Rodez X2
Dižon - Po 0-2
Grenobl - Mec X2
Gengan - Bulonj 2-3
Laval - Nant X2
Nansi - Monpelje -
RED STAR - SOŠO 1
Rems - Denkerk 3+
ST. ETJEN - KLERMON 1
Red star je formu koju je brusio“ kroz pripreme, već prvim mečom u Nantu uspeo trijumfom dodatno da dotera za naredni okršaj koji ima na svom terenu sa Sošoom.
Kec se nazire još i mečom u Sent Etjenu, gde startnom pobedom osokoljen tim domaćina očekujem da bude razigran i za duel sa Klermonom, kome neće dozvoliti da „diše“.
Preporučujemo
SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
14. 08. 2026. u 14:00
IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
14. 08. 2026. u 13:35
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
14. 08. 2026. u 13:23
TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Tvente i NEC brišu kikseve
14. 08. 2026. u 10:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ZVEZDINA OSVETA PAZARCIMA! Magije Kataija, Enem pokazao Hapoelu šta ga čeka na Marakani! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Novi Pazar rezultatom 2:0 (1:0) u četvrtom kolu Superlige Srbije.
08. 08. 2026. u 21:59
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
ŠTA MU SE DOGODILO? Bivši teniser ne liči na sebe! Navijači šokirani kako danas izgleda legendarni as (FOTO)
Dugo ga nije bilo u javnosti, a sada je njegova fotka sve ostavila u čudu.
08. 08. 2026. u 16:22
Komentari (0)