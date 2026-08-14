HRVATSKA JE NAJBOLJI PRIKAZ EU: Spremaju se za Istočni front
EU je htela da nas ponizi izborom Tonina Picule za izvestioca za Srbiju, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Ja mislim da je Hrvatska danas, apsolutno, najbolji prikaz kako u stvari Evropska unija izgleda i šta je Evropska unija u stvari i da oni ne vide nikakav problem sa Hrvatskom baš zato što se oni slažu sa tom politikom. Pa, pogledajte danas Evropska unija na šta liči i koje su glavne teme Evropske unije. Pa Evropska unija, čitava, na čelu sa Nemačkom, se opet sprema na Istočni front. I oni se jednostavno time bave. Zašto bi oni sada videli probleme u Hrvatskoj? I pazite još jednu stvar. Često smo mi opterećeni, nažalost ovde, sa tom politikom i sa tim stavom da je u stvari nama mnogo važno šta Evropska unija kaže, šta će oni da urade i ko će šta da da poruči ovde Srbiji i slično. A ta ista Evropska unija je ovde izabrala da izvestilac za Srbiju bude Tonino Picula. I to nije slučajno se desilo i izvučen on iz nekog bubnja pa, "evo, ajde sad Tonino Picula", već baš zato što znaju ko je Tonino Picula, kakvi su mu stavovi, kakva mu je prošlost i na taj način su hteli, između ostalog, da nas uvrede i da nas ponize, ali i da nam pokažu šta oni u stvari o nama misle. Jer nije to slučajno bilo pa Tonino Picula, već bar zato što je Tonino Picula u stvari učestvovao u tom državnom zločinu nad Srbima i etničkom čišćenju '95. godine, što je na to ponosan, što uvek na to podseća. E upravo je to mera Evropske unije i upravo je to odnos Evropske unije prema Srbiji. I sada mi treba da se čudimo: 'Jao, pa pazite, Hrvatska, odnosno Evropska unija ne reaguje na ovo što se dešava u Hrvatskoj, sram ih bilo, kako smeju.' Pa ne, upravo to su isto oni. Oni su sastavni deo Evropske unije i oni uopšte ne vide nikakav problem sa tim da je to nešto što je danas aktuelno u politici, između ostalog, jedne države članice Evropske unije. Pa, imate na Baltiku, u Litvaniji, Letoniji, Estoniji... pa, oni masovno uklanjaju spomenike Crvenoj armiji i opet rehabilituju naciste i nacističke kolaborante iz Drugog svetskog rata, njima danas podižu spomenike. Pazite, usred Berlina imate spomenik sovjetskom vojniku oslobodiocu, ali zato u ovim zemljama koje su sada otišle najdalje u rehabilitaciji i obnovi fašizma i nacizma, imate to da je Crvena armija u stvari proglašena za okupatorsku, a ovi koji su sarađivali sa nacistima i u Holokaustu i svim ostalim zločinima, oni su sada opet novi heroji i njima se podižu spomenici. Dakle, to je Evropska unija, ne treba to nikoga da iznenadi. A, to sada da mi čekamo neku reakciju i da se žalimo na neku nepravdu, to nas neće nigde odvesti. Najbolje bi bilo da ipak sve te političke procese posmatramo na jedan trezven način i da ne ulazimo u te zablude, već da zaista, u skladu sa tim kako Evropska unija danas izgleda, i mi prilagodimo i našu politiku, i naše ponašanje, i stavove po svim tim pitanjima - kazao je Šešelj za Informer TV.
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