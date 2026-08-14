KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA! Novi Beograd saznao rivale na putu ka eliti!

Prvak Srbije dobio jake protivnike.

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Vaterpolisti Novog Beograda igraće u grupi A kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona protiv Oradee iz Rumunije, Špandaua iz Nemačke i francuskog Strazbura, odlučeno je žrebom u Varni.

Domaćin ovog kvalifikacionog turnira biće Oradea, a utakmice će biti odigrane od 18. do 20. septembra.

U grupi B biće Breša, Sabadelj, A-Polo i Budva, dok će se u grupi C takmičiti Jadran Split, Honved i Panatinaikos.

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Plasman u grupnu fazu Lige šampiona izboriće dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe.

Direktan plasman u grupnu fazu LŠ obezbedili su Barseloneta, Jadran Herceg Novi, Pro Reko, Ferencvaroš, Olimpijakos, Marsej, Hanover, Radnički Kargujevac, Mladost Zagreb i Steua iz Bukurešta.

U grupnoj fazi LŠ učestvovaće 16 klubova, raspoređenih u četiri grupe sa po četiri tima, a plasman u četvrtfinalnu grupnu fazu izboriće po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe.

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