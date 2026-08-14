BOŠKO OROVIĆ: Hamarbi jak u gostima

* Tipuje dve lige Švedske

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

ŠVEDSKA 1

Elfsborg – Vasteras 1X

Mjalbi – Sirijus 12

Bromapojkarna – Ergrite 1

Degerforš – Geteborg 2

Đurgarden – AIK 12

GAIS – Malme 12

Kalmar – Hamarbi 2

Heken - Halmštad 1

ŠVEDSKA 2

Brage – Erebro 1X

Landskrona – Odevold 12

Ljungskile – Ester X2

Sundsval – Helsingborg 2

Nordik j. – Varberg 12

Falkenberg – Norbi 1

Sandvikens – Norčeping 2

Varnamo – Estersund 2

Gradski derbi u 17. kolu prvenstva Švedske igraju Đurgarden – AIK koji će biti neizvestan i nije za klađenje. Zato valja probati sa jedinicom na Bromopojkarnu, očekuje se i da Hamarbi u gostima osvoji nova tri boda. U drugoj ligi Norčeping je na čelu tabele i gostuje Sandvikensu koji je vazao dve pobede. Po mojoj prognozi, to je dvojka.