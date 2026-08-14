BOŠKO OROVIĆ: Hamarbi jak u gostima
* Tipuje dve lige Švedske
ŠVEDSKA 1
Elfsborg – Vasteras 1X
Mjalbi – Sirijus 12
Bromapojkarna – Ergrite 1
Degerforš – Geteborg 2
Đurgarden – AIK 12
GAIS – Malme 12
Kalmar – Hamarbi 2
Heken - Halmštad 1
ŠVEDSKA 2
Brage – Erebro 1X
Landskrona – Odevold 12
Ljungskile – Ester X2
Sundsval – Helsingborg 2
Nordik j. – Varberg 12
Falkenberg – Norbi 1
Sandvikens – Norčeping 2
Varnamo – Estersund 2
Gradski derbi u 17. kolu prvenstva Švedske igraju Đurgarden – AIK koji će biti neizvestan i nije za klađenje. Zato valja probati sa jedinicom na Bromopojkarnu, očekuje se i da Hamarbi u gostima osvoji nova tri boda. U drugoj ligi Norčeping je na čelu tabele i gostuje Sandvikensu koji je vazao dve pobede. Po mojoj prognozi, to je dvojka.
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