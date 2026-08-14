GROBARI SU JEDVA ČEKALI DA MU VIDE LEĐA! Bivši igrač Partizana potpisao!
Iskusni vezista vratio se u domovinu i stavio paraf na vernost članu najelitnijeg ranga.
Norveški fudbaler Gajas Zahid potpisao je ugovor sa Valerengom do kraja sezone 2027, saopštio je danas klub iz Osla.
Zahid (31) će u Valerengi da nosi dres sa brojem 11. On je prethodnih šest nedelja trenirao sa klubom iz Osla.
Gajas Zahid je igračku karijeru počeo u Valerengi, a potom je igrao za Apoel, Panatinaikos, Ankaraguču i Partizan.
Za crno-bele je odigrao 70 utakmica i postigao je devet golova uz 14 asistencija, a klub iz Humske napustio je na kraju prošle sezone.
Valerenga se trenutno nalazi na 10. mestu na tabeli norveške lige sa 20 bodova iz 16 utakmica.
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