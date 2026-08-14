Politika

BRUKA! Blokaderi iz Egzita organizuju festival na okupiranom delu Kipra

В.Н.

14. 08. 2026. u 18:20

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KIPAR je jedna od zemalja koja dosledno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije.

БРУКА! Блокадери из Егзита организују фестивал на окупираном делу Кипра

Printskrin: Alo

Organizatori EXIT-a 18. septembra organizuju festival na severnom, međunarodno nepriznatom delu Kipra.

Reč je o potezu koji s pravom otvara ozbiljna pitanja i o njihovom odnosu prema teritorijalnom integritetu Srbije.

Dok se Srbija godinama dosledno zalaže za poštovanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, organizovanje manifestacije na prostoru koji Republika Kipar smatra okupiranim delom svoje teritorije predstavlja sramotan i skandalozan potez.

Kipar je jedna od zemalja koja dosledno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.

(Alo)

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