KIPAR je jedna od zemalja koja dosledno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije.

Printskrin: Alo

Organizatori EXIT-a 18. septembra organizuju festival na severnom, međunarodno nepriznatom delu Kipra.

Reč je o potezu koji s pravom otvara ozbiljna pitanja i o njihovom odnosu prema teritorijalnom integritetu Srbije.

Dok se Srbija godinama dosledno zalaže za poštovanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, organizovanje manifestacije na prostoru koji Republika Kipar smatra okupiranim delom svoje teritorije predstavlja sramotan i skandalozan potez.

Kipar je jedna od zemalja koja dosledno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.

(Alo)