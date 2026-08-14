BRUKA! Blokaderi iz Egzita organizuju festival na okupiranom delu Kipra
KIPAR je jedna od zemalja koja dosledno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije.
Organizatori EXIT-a 18. septembra organizuju festival na severnom, međunarodno nepriznatom delu Kipra.
Reč je o potezu koji s pravom otvara ozbiljna pitanja i o njihovom odnosu prema teritorijalnom integritetu Srbije.
Dok se Srbija godinama dosledno zalaže za poštovanje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, organizovanje manifestacije na prostoru koji Republika Kipar smatra okupiranim delom svoje teritorije predstavlja sramotan i skandalozan potez.
Kipar je jedna od zemalja koja dosledno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
(Alo)
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