SRBI NA NIŠANU KURTIJEVOG PRAVOSUĐA: Iza slučaja "Đakovica" krije se nastavak progona Srba sa Kosmeta

DA je optužnica protiv 20 Srba zbog navodnih ratnih zločina u Đakovici tokom 1998. i 1999. godine, koju su donele nelegalne i nelegitimne prištinske institucije, je više nego sramna. Do ovih zaključaka dolazimo ne samo kroz razgovor sa pojedincima koji su upoznati prilikama i dešavanjima na Kosovu i Metohiji, već i kroz razgovore sa onima koji poznaju optužene koji su apsolutno nevini i na pravdi Boga trgetirani od onih koji sprovode teror nad našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

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Prema našim saznanjima, oni koji su se našli na ovoj optužnici "krivi" su zbog toga što ne žele da prodaju svoju dedovinu, očevinu i zauvek se odreknu svog ognjišta i naroda na srpskom Kosmetu. Naši izvori, takođe, navode i da domaći organi prikupljaju podatke protiv lažnih prijava, svedoka, lažnih policajaca, sudija i tužilaca pod koji ordiniraju pod Kurtijevom palicom, a koji učestvuju u ovom, ali i drugim montiranim procesima koji imaju za cilj potpuno istrebljenje Srba sa tla Kosova i Metohije.

Da se radi o političkom progonu i instrumentalizaciji pravosuđa, potvrđuju za "Novosti" iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dok iz Ministarsvta pravde navode da se sve odigrava kako bi se nastavilo etničko čišćenje Srba i progon iz južne srpske pokrajine.

KANCELARIJA ZA KIM: "KLASIČNA POLITIČKA INSTRUMENTALIZACIJA PRAVOSUĐA"

Povodom novog postupka koji je u Prištini pokrenut protiv Srba, iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju poručuju da ovaj slučaj vide kao deo šireg obrasca političkog progona, zastrašivanja i stigmatizacije srpskog naroda. Njihov odgovor prenosimo u celosti.

- Procesi koje Priština vodi ili pokreće protiv Srba za navodne ratne zločine i to 27 godina nakon sukoba, među kojima je i ovaj proces za navodni ratni zločin u Đakovici koji se sada pokreće u odsustvu, sračunati su s ciljem nastavka političkog progona, zastrašivanja i stigmatizacije našeg naroda. Reč je o klasičnoj političkoj instrumentalizaciji pravosuđa u Prištini koje deluje pod pritiskom režima na čelu sa Aljbinom Kurtijem. Takvi procesi vode se po već ustaljenom scenariju u Prištini - bez kredibilnih svedoka, nisu utemeljeni na dokazima, već se baziraju na lažnim iskazima nekolicine albanskih "svedoka", uopštene su, a samo vreme kada se pokreću i medijski plasiraju govori u prilog tome da je reč o političkim procesima u kojima je cilj Srbe oglasiti krivim po svaku cenu. Dodatno, Priština vodi i pokreće procese u odsustvu kako bi se što veći broj Srba osudio. U Kurtijevom kazamatima već se nalazi više od 60 Srba po političkoj osnovi, među kojima su i oni za navodne ratne zločine, a kojima se krši načelo presumpcije nevinosti, uskraćuje pravo na pravično suđenje, zdravstvenu zaštitu i koji dobijaju drakonske kazne uprkos jasnim dokazima koji optužnice pobijaju. Na takvo postupanje i kršenje prava Srba, Kancelarija za KiM kontinuirano ukazuje svim međunarodnim misijama, jer za Srbe protiv kojih se vode ovakvi postupci nema ni prava ni pravde, oni su oglašeni krivima i pre samog suđenja - rečeno nam je iz Kancelarije za KiM.

MINISTARSTVO PRAVDE: "SRBIJA NE PRIZNAJE PRAVOSUDNE INSTITUCIJE U PRIŠTINI"

Na potez Prištine reagovalo je i Ministarstvo pravde Republike Srbije, koje ističe da Srbija ne priznaje ni jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova, niti pravosudne institucije privremenih institucija samouprave u Prištini kao organe nezavisne države.

Iz Ministarstva ukazuju da se slučaj ne može posmatrati izdvojeno od šireg pritiska na Srbe.

- Ministarstvo pravde Republike Srbije je iz medija saznalo da je tzv. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu protiv 20 lica zbog navodnih ratnih zločina na području Đakovice tokom 1998. i 1999. godine i da je zatraženo da im se sudi u odsustvu. Ističemo da Republika Srbija ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova, niti pravosudne institucije privremenih institucija samouprave u Prištini priznaje kao organe nezavisne države. Ovaj slučaj ne može se posmatrati izolovano od šireg obrasca institucionalnog i pravnog pritiska kojem su Srbi izloženi, uključujući hapšenja, montirane krivične postupke za događaje od pre više od dve i po decenije i sve izraženiju praksu suđenja u odsustvu. Na ovakve postupke ne ukazuje samo Republika Srbija. Oni su registrovani i u izveštajima Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a. U izveštaju generalnog sekretara UN S/2025/200 ukazano je na povećanu pažnju koju su izazvali postupci za ratne zločine, uključujući suđenja u odsustvu, pitanja pritvora, procesne nedostatke i navode o politizaciji, pri čemu je konstatovano da su takvim postupcima pogođeni kosovski Srbi. U istom izveštajnom kontekstu utvrđeni su ozbiljni procesni nedostaci i politizacija u postupcima za ratne zločine. Zato se sa pravom može reći da masovna optužnica protiv 20 lica, praćena zahtevom da im se sudi u odsustvu, predstavlja još jedan slučaj koji potvrđuje potrebu za pojačanim međunarodnim nadzorom nad postupcima koji se pred institucijama u Prištini vode protiv Srba. Posebno zabrinjava činjenica da se protiv Srba otvaraju novi postupci za događaje od pre više od četvrt veka, dok brojne porodice ubijenih, kidnapovanih i nestalih Srba i drugih nealbanaca i dalje čekaju istinu i pravdu. Priština pod plaštom procesuiranja ratnih zločina nastavlja etničko čišćenje Srba i progon Srba. Ministarstvo pravde će zbog toga insistirati da UNMIK, EULEKS i drugi relevantni međunarodni akteri, u okviru svojih mandata, sa posebnom pažnjom prate ovaj i druge postupke protiv Srba, pošto su i sami konstatovali postojanje politizacije i progon Srba. Smatramo da nalazi koji su već zabeleženi u izveštajima Ujedinjenih nacija predstavljaju dodatni razlog da međunarodne misije ovakve postupke ne posmatraju samo formalno, već da pažljivo prate njihovu politizaciju. Republika Srbija će koristiti sve raspoložive statusno neutralne mehanizme, u skladu sa svojim pravnim poretkom i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, kako bi zaštitila prava svojih građana. Niko ko učestvuje u progonu Srba i kršenju njihovih osnovnih prava ne može računati da će takvo postupanje ostati bez pravne i političke odgovornosti - podvukli su iz Ministarstva pravde.

ADVOKAT RADOIČIĆA: Milan Radoičić nije bio u tom periodu u Đakovici

Posebno je za "Novosti" reagovao advokat Goran Petronijević, punomoćnik Milana Radoičića, koji se nalazi među 20 lica obuhvaćenih optužnicom. On kategorički odbacuje navode koji se odnose na njegovog klijenta i tvrdi da za to postoje proverljivi materijalni dokazi.

- Apsolutno su netačni navodi navodne optužnice Osnovnog tužilaštva u Đakovici, o bilo kakvom učešću mog klijenta Milana Radoičića u nekakvim događajima koji se navode da su se dogodili od 7-10. maja 1999. godine, u Đakovici. Moj klijent Milan Radoičić se u periodu od marta 1998. godine, do juna 1999. godine, nalazio na redovnom, produženom odsluženju vojnog roka u Prizrenu, a ne u Đakovici. U periodu koji se navodi kao period navodnog izvršenja krivičnog dela, on se kao pripadnik 549. oklopno-mehanizovane brigade nalazio na zadacima obezbeđenja državne granice u rejonu Paštrik. O svemu ovome posedujemo proverljive materijalne dokaze. Nikada sto puta ponovljena laž koju plasiraju mediji u Prištini i opozicioni mediji u centralnoj Srbiji neće postati istina, koliko god se oni u to upinjali - rekao je punomoćnik Milana Radoičića, advokat Goran Petronijević.

KURTIJEV PROGON SRBA NE PRESTAJE

Slučaj Đakovice još jednom otvara pitanje dokle će ići progon Srba pred institucijama tzv. Kosova. Dok se protiv dvadesetorice Srba, gotovo tri decenije posle ratnih dešavanja, pokreće postupak i traži suđenje u odsustvu, Priština nastavlja politiku pritisaka koja, kako ukazuju institucije Republike Srbije, za posledicu ima zastrašivanje i sve teži položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Kurtijeva vlast, pod plaštom pravosuđa i navodne borbe za pravdu, iz dana u dan nastavlja pritisak na Srbe na KiM – od hapšenja i procesa koji se vode u odsustvu, preko direktnog nasilja nad nedužnim narodom i rušenja objekata u vlasništvu Srba, do drugih mera kojima se srpskom narodu šalje jasna poruka da na prostoru koji je njegov viševekovni dom više nije dobrodošao.

Ovaj slučaj zato nije samo još jedna optužnica. On je deo šireg obrasca političkog progona Srba čiji je krajnji cilj njihovo potiskivanje sa Kosova i Metohije.

I dok Priština nastavlja s takvom politikom, ostaje pitanje koliko će još međunarodna zajednica ćutke posmatrati Kurtijevu besramnu politiku maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji.

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