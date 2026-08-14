RUSKI pilot aviona Su-35S oborio je dva ukrajinska lovca Su-27 u jednoj vazdušnoj borbi, nakon što ih je otkrio uprkos ometanju, izjavio je Sergej Kobilaš u intervjuu

Foto Vikipedia/United States Air Forces Central

Ruski pilot aviona Su-35S oborio je dva ukrajinska lovca Su-27 u jednoj vazdušnoj borbi, koristeći tri vođene rakete vazduh-vazduh, prema rečima komandanta Ratnog vazduhoplovstva Rusije i zamenika glavnokomandujućeg Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije Sergeja Kobilaša.

Mladi pilot je obavljao borbenu patrolu i pružao zaštitu grupi trupa u napredovanju. Nakon dolaska u zadatu zonu, počeo je da traga za vazdušnim ciljevima pomoću radarskog sistema lovca.

Uprkos tome što je ukrajinska strana koristila opremu za ometanje, pilot je otkrio dva aviona Su-27. Kobilaš je naveo da je pilot procenio situaciju i odlučio da stupi u borbu, iako su neprijateljski avioni bili brojčano nadmoćniji.

Tokom borbe, Su-35S je izveo manevar koji je ruskom pilotu omogućio da zauzme povoljniji položaj. Zatim je lansirao tri vođene rakete vazduh-vazduh.

Kao rezultat toga, oba ukrajinska lovca su uništena, rekao je Kobilaš.

Komandant ruskog Ratnog vazduhoplovstva opisao je ovu borbu u intervjuu za list „Krasnaja zvezda” povodom obeležavanja 114. godišnjice ruskog Ratnog vazduhoplovstva.

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