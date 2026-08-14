NAPETA VAZDUŠNA BITKA: Kako je ruski Su-35S ispalio tri rakete i oborio dva ukrajinska lovca
RUSKI pilot aviona Su-35S oborio je dva ukrajinska lovca Su-27 u jednoj vazdušnoj borbi, nakon što ih je otkrio uprkos ometanju, izjavio je Sergej Kobilaš u intervjuu
Ruski pilot aviona Su-35S oborio je dva ukrajinska lovca Su-27 u jednoj vazdušnoj borbi, koristeći tri vođene rakete vazduh-vazduh, prema rečima komandanta Ratnog vazduhoplovstva Rusije i zamenika glavnokomandujućeg Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije Sergeja Kobilaša.
Mladi pilot je obavljao borbenu patrolu i pružao zaštitu grupi trupa u napredovanju. Nakon dolaska u zadatu zonu, počeo je da traga za vazdušnim ciljevima pomoću radarskog sistema lovca.
Uprkos tome što je ukrajinska strana koristila opremu za ometanje, pilot je otkrio dva aviona Su-27. Kobilaš je naveo da je pilot procenio situaciju i odlučio da stupi u borbu, iako su neprijateljski avioni bili brojčano nadmoćniji.
Tokom borbe, Su-35S je izveo manevar koji je ruskom pilotu omogućio da zauzme povoljniji položaj. Zatim je lansirao tri vođene rakete vazduh-vazduh.
Kao rezultat toga, oba ukrajinska lovca su uništena, rekao je Kobilaš.
Komandant ruskog Ratnog vazduhoplovstva opisao je ovu borbu u intervjuu za list „Krasnaja zvezda” povodom obeležavanja 114. godišnjice ruskog Ratnog vazduhoplovstva.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NAGLI RAST DEPORTACIJA U POLjSKOJ: Ukrajinci čine najveći broj proteranih stranaca
14. 08. 2026. u 18:40
Netanjahu nazvao Britaniju "Islamskom republikom"
14. 08. 2026. u 18:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)