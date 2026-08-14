Svet

TAČKA BEZ POVRATKA JE BLIZU, POČINJE VELIKI RAT: Nebenzja upozorio na novi nadolazeći sukob na Bliskom istoku - Vrata pakla otvorena

Симеуновић А. Милош

14. 08. 2026. u 18:24

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ZAPADNA obala Jordana približava se tački bez povratka zbog ekspanzije Izraela na okupiranim palestinskim teritorijama, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

ТАЧКА БЕЗ ПОВРАТКА ЈЕ БЛИЗУ, ПОЧИЊЕ ВЕЛИКИ РАТ: Небензја упозорио на нови надолазећи сукоб на Блиском истоку - Врата пакла отворена

zz/Andrea Renault / StarMax / Profimedia

 - Zapadna obala se približava tački bez povratka, uz rizik od duboke destabilizacije vojno-političke situacije u celom regionu - rekao je Nebenzja tokom sednice Saveta bezbednosti UN.

On je istakao da su razlozi za ovaj opasan trend poznati – oni se ogledaju u „puzajućoj ekspanziji“ Izraela na okupiranoj palestinskoj teritoriji, eskalaciji nasilja izraelskih doseljenika i bez presedana pooštravanju izraelskih ograničenja kretanja Palestinaca.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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