TAČKA BEZ POVRATKA JE BLIZU, POČINJE VELIKI RAT: Nebenzja upozorio na novi nadolazeći sukob na Bliskom istoku - Vrata pakla otvorena
ZAPADNA obala Jordana približava se tački bez povratka zbog ekspanzije Izraela na okupiranim palestinskim teritorijama, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.
- Zapadna obala se približava tački bez povratka, uz rizik od duboke destabilizacije vojno-političke situacije u celom regionu - rekao je Nebenzja tokom sednice Saveta bezbednosti UN.
On je istakao da su razlozi za ovaj opasan trend poznati – oni se ogledaju u „puzajućoj ekspanziji“ Izraela na okupiranoj palestinskoj teritoriji, eskalaciji nasilja izraelskih doseljenika i bez presedana pooštravanju izraelskih ograničenja kretanja Palestinaca.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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