TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Tvente i NEC brišu kikseve
* PSV iz dva u dva
PETAK,
Telstar - Sparta X2
SUBOTA,
VILjEM - NEC 2
Utreht - AZ Alkamr 3+
Ekscelzior - PSV 2-2
Fortuna - Kambur X, 3+
NEDELjA,
Den Hag - Groningen X2
Fejenord - G. A. Igls 1&3+
TVENTE - CVOLE 1
Ajaks - Herenven 4+
Telstar bi u okršaju sa Spartom mogao da omane i pokvari utisak stvoren premijernom pobedom nad NEC, za koga su obaveze u kvalifikacijama za Ligu šampiona bile prioritet. Slavljeničku atmosferu stvorenu trijumfon nad Olimpijakosom, tim našeg Dušana Tadića potrudiće se da sačuva na terenu Viljema.
Uspešnom vikendu nada se i Tvente, kome je startni poraz u Herenvenu teško pao. Duel sa Cvoleom, domaćinu bi mogao da posluži kao terapija za oporavak.
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