TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Tvente i NEC brišu kikseve

* PSV iz dva u dva

Jerry Lampen / AFP / Profimedia

PETAK,

Telstar - Sparta X2

SUBOTA,

VILjEM - NEC 2

Utreht - AZ Alkamr 3+

Ekscelzior - PSV 2-2

Fortuna - Kambur X, 3+

NEDELjA,

Den Hag - Groningen X2

Fejenord - G. A. Igls 1&3+

TVENTE - CVOLE 1

Ajaks - Herenven 4+

Telstar bi u okršaju sa Spartom mogao da omane i pokvari utisak stvoren premijernom pobedom nad NEC, za koga su obaveze u kvalifikacijama za Ligu šampiona bile prioritet. Slavljeničku atmosferu stvorenu trijumfon nad Olimpijakosom, tim našeg Dušana Tadića potrudiće se da sačuva na terenu Viljema.

Uspešnom vikendu nada se i Tvente, kome je startni poraz u Herenvenu teško pao. Duel sa Cvoleom, domaćinu bi mogao da posluži kao terapija za oporavak.