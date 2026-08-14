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TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Tvente i NEC brišu kikseve

Žarko Urošević

14. 08. 2026. u 10:30

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* PSV iz dva u dva

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ХОЛАНДИЈА 1: Твенте и НЕЦ бришу киксеве

Jerry Lampen / AFP / Profimedia

PETAK, 

Telstar - Sparta X2

SUBOTA, 

VILjEM - NEC 2

Utreht - AZ Alkamr 3+

Ekscelzior - PSV 2-2

Fortuna - Kambur X, 3+

NEDELjA, 

Den Hag - Groningen X2

Fejenord - G. A. Igls 1&3+

TVENTE - CVOLE 1

Ajaks - Herenven 4+

Telstar bi u okršaju sa Spartom mogao da omane i pokvari utisak stvoren premijernom pobedom nad NEC, za koga su obaveze u kvalifikacijama za Ligu šampiona bile prioritet. Slavljeničku atmosferu stvorenu trijumfon nad Olimpijakosom, tim našeg Dušana Tadića potrudiće se da sačuva na terenu Viljema.

Uspešnom vikendu nada se i Tvente, kome je startni poraz u Herenvenu teško pao. Duel sa Cvoleom, domaćinu bi mogao da posluži kao terapija za oporavak.

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