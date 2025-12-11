Tip dana

FIKS DANA: Fenjeraš nema šta da traži na "MHP areni"

В.М.

11. 12. 2025. u 11:00

OČEKUJEMO rutinski trijumf Štutgarta protiv Makabi Tel Aviva kojeg će ugostiti od 18 časova i 45 mintua.

FOTO: M. Vukadinović

Makabi je jedna od najlošijih ekipa u Ligi Evrope, neigranje pred svojim navijačima znatno je oštetilo ovu ekipu koja zbog problema u domovini nije mogla ni da se pojača kako je to bilo potrebno preko leta i nema kvalitet da igra na ovom nivou.

Dovoljno je reći da su gosti postigli samo jedan gol do sada, vadili loptu 14 puta iz svoje mreže i na šest utakmica doživeli čak pet poraza.

Danas ih očekuje veoma teško gostovanje jer idu na noge Štutgartu koji je nakon slabog starta podigao formu u Ligi Evrope.

Na poslednje dve utakmica savladao je Fejenord (2:0) i Go Ahed iglse (4:0), te se zahvaljujući tim trijumfima popeo na 12. mesto, a ukoliko danas slavi mogao bi se naći i među prvih osam pozicija koje vode direktno u osminu finala.

Glavni motor domaćeg sastava je odličan vezni red, igrači poput Stilera i El Kanusa su veliki talenti i očekujemo da Štutgart na njihovim krilima dođe do rutinskog trijumfa nad Makabijem.

NAŠ TIP: 1&|1+&2+ (kvota 1,50)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

