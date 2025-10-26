SILVIJU BALAĆE: Rapid puca na vrh tabele
* Bivši fudbaler Politehnike, o parovima Rumunije 1
MOJ TIP
nedelja,
Metaloglobus – Univer. Krajova 2
FKSB – UTA 1
ponedeljak,
Botošani – Hermanštad 1
RAPID – UNIREA S. 1
Kladionice su profitirale poslednjim porazom FKSB, koji ni okršajem sa poslednjim Metaloglobusom, gol prednosti nije uspeo da zadrži (1:2). Poraz od davljenika, velikana morao najzad da probudi već u narednom duelu sa UTA.
Trijumf domaćina očekujem i na drugom meču u prestonici, gde Rapid računa na sigurme bodove u okršaju sa Unireom kako bi izbio na čelo tabele.
