SILVIJU BALAĆE: Rapid puca na vrh tabele

* Bivši fudbaler Politehnike, o parovima Rumunije 1

MOJ TIP

nedelja,

Metaloglobus – Univer. Krajova 2

FKSB – UTA 1

ponedeljak,

Botošani – Hermanštad 1

RAPID – UNIREA S. 1

Kladionice su profitirale poslednjim porazom FKSB, koji ni okršajem sa poslednjim Metaloglobusom, gol prednosti nije uspeo da zadrži (1:2). Poraz od davljenika, velikana morao najzad da probudi već u narednom duelu sa UTA.

Trijumf domaćina očekujem i na drugom meču u prestonici, gde Rapid računa na sigurme bodove u okršaju sa Unireom kako bi izbio na čelo tabele.