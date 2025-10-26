Tip Asova

SILVIJU BALAĆE: Rapid puca na vrh tabele

Žarko Urošević

26. 10. 2025. u 10:30

* Bivši fudbaler Politehnike, o parovima Rumunije 1

СИЛВИЈУ БАЛАЋЕ: Рапид пуца на врх табеле

Foto: Profimedia

MOJ TIP

nedelja, 

Metaloglobus – Univer. Krajova 2

FKSB – UTA 1

ponedeljak, 

Botošani – Hermanštad 1

RAPID – UNIREA S. 1

Kladionice su profitirale poslednjim porazom FKSB, koji ni okršajem sa poslednjim Metaloglobusom, gol prednosti nije uspeo da zadrži (1:2). Poraz od davljenika, velikana morao najzad da probudi već u narednom duelu sa UTA.

Trijumf domaćina očekujem i na drugom meču u prestonici, gde Rapid računa na sigurme bodove u okršaju sa Unireom kako bi izbio na čelo tabele.

