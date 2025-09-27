ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Lider na mukama
* Tipuje Ukrajinu 1
MOJ TIP
subota,
Oleksandrija – Poltava 1
ZORJA – OBOLON 1
KARPATI – DINAMO K. 1X
nedelja,
Čerkasi – Krivbas GG
Metalist – Kolos X2
Ruh – Šahtjor 2
ponedeljak,
Veres – Žitomir 2
Zorja svoje dobre partije često ne zna da privede kraju i završi ih željenim rezultatom. Posle kiksa koji je zadesio u finišu meča sa favorizovanim Šahtjorom (0:1), iz narednog okršaja sa Obolonom očekujem da izađe znatno zadovoljnija.
Karpati su tek u šestom kolu došli do prvih bodova i sada su spremni da zagorčaju život lideru iz Kijeva.
