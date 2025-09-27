Tip Asova

ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Lider na mukama

Žarko Urošević

27. 09. 2025. u 10:40

* Tipuje Ukrajinu 1

ЖЕЉКО ЉУБЕНОВИЋ: Лидер на мукама

subota, 

Oleksandrija – Poltava    1

ZORJA – OBOLON   1

KARPATI – DINAMO K.   1X

nedelja, 

Čerkasi – Krivbas GG

Metalist – Kolos X2

Ruh – Šahtjor 2

ponedeljak, 

Veres – Žitomir  2

Zorja svoje dobre partije često ne zna da privede kraju i završi ih željenim rezultatom. Posle kiksa koji je zadesio u finišu meča sa favorizovanim Šahtjorom (0:1), iz narednog okršaja sa Obolonom očekujem da izađe znatno zadovoljnija.

Karpati su tek u šestom kolu došli do prvih bodova i sada su spremni da zagorčaju život lideru iz Kijeva.

