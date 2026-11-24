POŽAREVAC – Gradsko veće Požarevca objavilo je oglas za dodelu 100 stipendija za studente u školskoj 2006-2007. godini.

D.N.

Za prvi stepen visokog obrazovanja predviđeno je 85 stipendija za deficitarna zanimanja, među kojima su i farmaceuti, inženjeri mašinstva, elektrotehnike i građevine, profesori matematike, ruskog, turskog i arapskog jezika, lekari opšte prakse, psiholozi, pedagozi. Za drugi i treći stepen studija dodeliće se 15 stipendija, a pet za studente koji imaju invaliditet ili su oboleli od težih bolesti.