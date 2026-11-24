Ako sve bude teklo po predviđenoj građevinskoj dinamici, Kraljevo bi naredne godine trebalo da dobije jedno od najznačajnijih ekoloških postrojenja u ovom delu Srbije – sistem za prečišćavanje otpadnih voda koji će omogućiti da se komunalne vode pre ispuštanja u reke obrađuju po najsavremenijim standardima.

G.Šljivić

Ovaj infrastrukturni poduhvat, vredan oko 17 miliona evra, od čega je 12 miliona obezbedila Evropska unija kroz program „EU za tebe“, imaće poseban značaj za zaštitu Ibra, Zapadne Morave i njihovih slivova, a novim sistemom biće obuhvaćeno oko 90.000 stanovnika.

– Trenutno su pri kraju grubi građevinski radovi. Očekujemo da tokom naredne godine započne probni period, nakon čega će postrojenje u biti u punom kapacitetu – kaže Marijana Ivanović, tehnolog u JKP „Vodovod“ u Kraljevo.

Prema najavama nadležnih, postrojenje kojim će upravljati ovo preduzeće biće opremljeno savremenom tehnologijom za preradu otpadnih voda. Osim toga, predviđeno je i da druga faza projekta obuhvati rekonstrukciju postojeće kolektorske mreže, izgradnju nedostajuće kanalizacije i novih kolektora čime bi se rešili problemi kanalizacionog sistema u prigradskim i seoskim naseljima kraljevačkog kraja.

G.Šljivić

- Dodatni efekti osetiće se i daleko izvan gradskog područja, kroz čistije reke, očuvaniju životnu sredinu i bolje uslove za život stanovnika čitavog sliva – poručio je gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić prilikom obilaska radova.