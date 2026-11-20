RUSKE oružane snage pokrenule su masovni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, energetske objekte i transportnu infrastrukturu u Kijevu i nekoliko drugih regiona, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: AI generated/ChatGPT

Kako je navedeno, ruske oružane snage pokrenule su masovni napad koristeći precizno oružje sa kopna, mora i iz vazduha i bespilotne letelice.

- Kao rezultat napada, oštećena su preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i skladišni terminali koji se bave proizvodnjom i skladištenjem krstarećih raketa, bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, energetski objekti i transportna infrastruktura u gradu Kijevu, u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolajevskoj, Lavovskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti - navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Ranije danas, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su tri mosta u Kijevu - Podilsko-Voskresenski, Darnicki i Južni, oštećena u ruskom napadu balističkim raketama tokom noći, zbog čega je saobraćaj između leve i desne obale grada otežan.

(Tanjug)

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