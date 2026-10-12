Politika

"TRAMP ZNA DA MU JE KINA GLAVNI TAKMAC" Vučić: Pokušaće da odvoji Rusiju od njih

В.Н.

12. 10. 2026. u 20:23

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KADA je u pitanju dogovor Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić kaže da ne misli da se radi samo o dizelu.

ТРАМП ЗНА ДА МУ ЈЕ КИНА ГЛАВНИ ТАКМАЦ Вучић: Покушаће да одвоји Русију од њих

foto: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

- Tramp radi pametnu stvar za SAD. Teško da će to uticati na međuizbore. Ne tovi se prase pred Božić. On pokušava ono što može. Mislim da Tramp zna da mu je Kina glavni takmac i pokušaće da odvaja Rusiju od Kine i da je približava SAD. Ne možete mu reći da je to glupo. Naprotiv - kaže Vučić.

Ističe da bi isto radio da je na Trampovog mestu. 

- Sa njegovim najbližim ljudima sam razgovarao gotovo tri sata. To je ona njihova "mornarička soba". To je bio petak uveče kad su mogli da idu kući - rekao je on.

Smatra da se odluke kao o dizelu ne donose naprečac.

- Pogledajte njihovu strategiju, koja više predstavlja neko doktrinarno obraćanje nego strategijsko-taktički put u budućnost. Onda ste mogli da, otprilike, između redova pročitate ovakve stvari. Dakle, znamo: Kina je jedini takmac - tvrdi Vučić.

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